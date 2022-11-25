Сербский журналист объяснил, почему его соотечественники участвуют в СВО на стороне РФ

Сербский журналист: мы помогаем РФ за поддержку в Югославских войнах

25 ноября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

СВО закончится победой России, заявил сербский журналист Фото: Министерство обороны Сербии новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербы сражаются в СВО на стороне России, потому что российские добровольцы помогали сербам в Югославских войнах. Об этом корреспонденту URA.RU заявил сербский журналист Миодраг Заркович, работающий в Луганской и Донецкой народных республиках. Журналист вспомнил, как российские добровольцы приезжали в 90-е годы помогать сербам во время Югославских войн. «Большое количество русских добровольцев приехало к нам помогать в 90-е годы. Это — долг, который мы возвращаем», — отметил Заркович. Он также добавил, что у РФ нет братского народа ближе, чем сербы. Заркович заявил, что поддерживает Россию, потому что она показала, что не бросит своих. По его словам, РФ сделала мир многополярным. «Конечно, мы все думали, что СВО будет закончена быстро, к сожалению так не случилось, но я уверен, она закончится русской победой», — заключил Заркович. Сербия поддерживает Россию с самого начала спецоперации. Об этом заявила организатор московского автопробега Любовь Симаганова в разговоре с RT.

Сербы сражаются в СВО на стороне России, потому что российские добровольцы помогали сербам в Югославских войнах. Об этом корреспонденту URA.RU заявил сербский журналист Миодраг Заркович, работающий в Луганской и Донецкой народных республиках. Журналист вспомнил, как российские добровольцы приезжали в 90-е годы помогать сербам во время Югославских войн. «Большое количество русских добровольцев приехало к нам помогать в 90-е годы. Это — долг, который мы возвращаем», — отметил Заркович. Он также добавил, что у РФ нет братского народа ближе, чем сербы. Заркович заявил, что поддерживает Россию, потому что она показала, что не бросит своих. По его словам, РФ сделала мир многополярным. «Конечно, мы все думали, что СВО будет закончена быстро, к сожалению так не случилось, но я уверен, она закончится русской победой», — заключил Заркович. Сербия поддерживает Россию с самого начала спецоперации. Об этом заявила организатор московского автопробега Любовь Симаганова в разговоре с RT.