Экс-офицер разведки США: Вашингтон готовит почву для свержения Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский уходит на второй план, считает Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США якобы готовятся к свержению президента Украины Владимира Зеленского, подготавливая почву для его преемника. С таким мнением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью американскому каналу.

«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на [главкоме ВСУ Валерии] Залужном как будущем лидере Украины», — сказал Риттер в разговоре с ведущим youtube-канала Judging Freedom. Он указал на тенденцию западных СМИ все чаще упоминать и продвигать Залужного.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился с URA.RU мнением, что замена Зеленского на Залужного входит в планы США. При этом, отмечал эксперт, для смены власти на Украине сейчас не время, ведь Вашингтон еще не подготовил почву для прихода на его пост главкома ВСУ.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США якобы готовятся к свержению президента Украины Владимира Зеленского, подготавливая почву для его преемника. С таким мнением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью американскому каналу. «Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на [главкоме ВСУ Валерии] Залужном как будущем лидере Украины», — сказал Риттер в разговоре с ведущим youtube-канала Judging Freedom. Он указал на тенденцию западных СМИ все чаще упоминать и продвигать Залужного. Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился с URA.RU мнением, что замена Зеленского на Залужного входит в планы США. При этом, отмечал эксперт, для смены власти на Украине сейчас не время, ведь Вашингтон еще не подготовил почву для прихода на его пост главкома ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...