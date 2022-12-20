Экс-офицер разведки США: Вашингтон готовит почву для свержения Зеленского

20 декабря 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Зеленский уходит на второй план, считает Скотт Риттер Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США якобы готовятся к свержению президента Украины Владимира Зеленского, подготавливая почву для его преемника. С таким мнением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью американскому каналу. «Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на [главкоме ВСУ Валерии] Залужном как будущем лидере Украины», — сказал Риттер в разговоре с ведущим youtube-канала Judging Freedom. Он указал на тенденцию западных СМИ все чаще упоминать и продвигать Залужного. Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился с URA.RU мнением, что замена Зеленского на Залужного входит в планы США. При этом, отмечал эксперт, для смены власти на Украине сейчас не время, ведь Вашингтон еще не подготовил почву для прихода на его пост главкома ВСУ.

США якобы готовятся к свержению президента Украины Владимира Зеленского, подготавливая почву для его преемника. С таким мнением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью американскому каналу. «Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на [главкоме ВСУ Валерии] Залужном как будущем лидере Украины», — сказал Риттер в разговоре с ведущим youtube-канала Judging Freedom. Он указал на тенденцию западных СМИ все чаще упоминать и продвигать Залужного. Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился с URA.RU мнением, что замена Зеленского на Залужного входит в планы США. При этом, отмечал эксперт, для смены власти на Украине сейчас не время, ведь Вашингтон еще не подготовил почву для прихода на его пост главкома ВСУ.