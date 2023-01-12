Американцы взбесились из-за предложения установить бюст Зеленского в Капитолии. Скрин

12 января 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Республиканец Джо Уилсон предложил разместить бюст Владимира Зеленского в Капитолии США Фото: Официальный сайт президента Украины Член палаты представителей Конгресса США, республиканец Джо Уилсон предложил закон об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского в здании Капитолия. На это бурно отреагировали американские пользователи в Twitter. «Палата представителей поручает Совету изящных искусств получить бюст Зеленского для установки в подходящем месте в крыле Палаты представителей Капитолия США. <…> Законопроект передан в комитет по домоуправлению», — сообщает Breitbart News. Пользователи в Twitter уже иронизируют насчет этого решения. «Эм, нет», — написал пользователь Dignidad y AMOR. Другой пользователь под ником Make CA Great Again удивился, что соответствующее предложение было от представителя республиканской партии. «Это предложил республиканец. Ты шутишь, что ли???», — отметил он. Абсурдность этого подчеркнул и читатель naomi. Недовольные американцы даже стали требовать ухода инициатора Джо Уилсона в отставку. «Вы тоже получатель украинского отмывания денег? В отставку, сейчас», — написал Complicated Business. Ранее в Конгрессе США назвали Украину 51-м американским штатом. Таким образом, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет поддержки Украины. Американские пользователи в Twitter считают появление бюста Владимира Зеленского в Капитолии — абсурдом Скрин: Twitter Пользователи удивлены, что такую инициативу предложил республиканец Скрин: Twitter Американские читатели не согласны Скрин: Twitter В США требуют отставки Джо Уилсона за такую инициативу Скрин: Twitter

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец Джо Уилсон предложил закон об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского в здании Капитолия. На это бурно отреагировали американские пользователи в Twitter. «Палата представителей поручает Совету изящных искусств получить бюст Зеленского для установки в подходящем месте в крыле Палаты представителей Капитолия США. <…> Законопроект передан в комитет по домоуправлению», — сообщает Breitbart News. Пользователи в Twitter уже иронизируют насчет этого решения. «Эм, нет», — написал пользователь Dignidad y AMOR. Другой пользователь под ником Make CA Great Again удивился, что соответствующее предложение было от представителя республиканской партии. «Это предложил республиканец. Ты шутишь, что ли???», — отметил он. Абсурдность этого подчеркнул и читатель naomi. Недовольные американцы даже стали требовать ухода инициатора Джо Уилсона в отставку. «Вы тоже получатель украинского отмывания денег? В отставку, сейчас», — написал Complicated Business. Ранее в Конгрессе США назвали Украину 51-м американским штатом. Таким образом, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет поддержки Украины.