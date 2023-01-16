Глава МИД Австрии заступился за россиян и призвал вернуть им визы 16 января 2023 в 23:20 Размер текста - 17 + Министр иностранных дел Австрии призвал не запрещать въезд в Европу для россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия должна сохранить свое место в Совбезе ООН, а россиянам нельзя отказывать в выдаче шенгенских виз. Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. «Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. […] Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу», — сказал Александер Шалленберг в интервью газете Kronen Zeitung . Министр остался недоволен тем, что Варшава решила не приглашать главу МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Польше. Он раскритиковал это решение и призвал к сохранению организации в качестве переговорной площадки. Ранее Александер Шалленберг назвал бесперспективными попытки «отменить» Россию. Он считает, что с России могут постепенного снять санкции, поскольку Евросоюзу нужна РФ. Европейские страны начали вводить санкции против российской стороны, в том числе и против российских туристов, после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В сентябре Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи шенгенских виз россиянам. Нынешние требования для оформления виз в МИД РФ называли «невыполнимыми». Россия должна сохранить свое место в Совбезе ООН, а россиянам нельзя отказывать в выдаче шенгенских виз. Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. «Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. […] Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу», — сказал Александер Шалленберг в интервью газете Kronen Zeitung. Министр остался недоволен тем, что Варшава решила не приглашать главу МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Польше. Он раскритиковал это решение и призвал к сохранению организации в качестве переговорной площадки. Ранее Александер Шалленберг назвал бесперспективными попытки «отменить» Россию. Он считает, что с России могут постепенного снять санкции, поскольку Евросоюзу нужна РФ. Европейские страны начали вводить санкции против российской стороны, в том числе и против российских туристов, после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В сентябре Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи шенгенских виз россиянам. Нынешние требования для оформления виз в МИД РФ называли «невыполнимыми». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям