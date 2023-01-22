Депутат Госдумы заявил о риске опустошения Фонда национального благосостояния

23 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Прогрессивная шкала налогообложения и налоги на роскошь принесут новые деньги на помощь россиянам, сказал Михаил Щапов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительству РФ необходимо найти способ увеличить доходы бюджета страны в ближайшие полгода. В противном случае есть риск, что Фонд национального благосостояния может опустеть. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Накопленных средств в ФНБ нам точно хватит, чтобы закрыть и дефицит 2022, и прогнозируемый дефицит 2023 года. И еще останется около трех трлн рублей. Но есть большие сомнения, что в 2023 году мы выйдем на прогнозируемый уровень доходов бюджета, и тогда дефицит возрастет. Однако даже если ситуация будет совсем плохая и дефицит будет в два раза больше, чем сейчас заложено, средств ФНБ хватит. Правда, на этом он и закончится. Так что правительство сейчас должно каждую минуту думать над тем, где взять дополнительные доходы в 2024 году, чтобы сбалансировать бюджет. Времени на поиск решения очень мало: полгода, не больше», — сказал Михаил Щапов. Он озвучил ряд предложений по увеличению доходов страны. «Если правительство не найдет новых источников доходов, то при подготовке к бюджету 2024 года проблема может встать в полный рост. У нашей фракции есть целый комплекс предложений, как повысить доходы бюджета даже в текущей ситуации. И считаем, что этих дополнительных денег хватит и на то, чтобы закрыть дефицит, и еще останется на развитие экономики и дополнительную помощь гражданам. Вот буквальное некоторые из них, которые могут дать прибавку в три-четыре трлн рублей ежегодно: настоящая прогрессивная шкала НДФЛ, плоская шкала страховых взносов в фонды, налоги на роскошь, выход из ВТО и введение защитных таможенных пошлин, которые и помогут сделать настоящее импортозамещение, и деньги в бюджет принесут, а также дополнительная нагрузка на экспортеров ресурсов — не только нефти и газа, но и леса, металлов и прочего», — сообщил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительству РФ необходимо найти способ увеличить доходы бюджета страны в ближайшие полгода. В противном случае есть риск, что Фонд национального благосостояния может опустеть. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Накопленных средств в ФНБ нам точно хватит, чтобы закрыть и дефицит 2022, и прогнозируемый дефицит 2023 года. И еще останется около трех трлн рублей. Но есть большие сомнения, что в 2023 году мы выйдем на прогнозируемый уровень доходов бюджета, и тогда дефицит возрастет. Однако даже если ситуация будет совсем плохая и дефицит будет в два раза больше, чем сейчас заложено, средств ФНБ хватит. Правда, на этом он и закончится. Так что правительство сейчас должно каждую минуту думать над тем, где взять дополнительные доходы в 2024 году, чтобы сбалансировать бюджет. Времени на поиск решения очень мало: полгода, не больше», — сказал Михаил Щапов. Он озвучил ряд предложений по увеличению доходов страны. «Если правительство не найдет новых источников доходов, то при подготовке к бюджету 2024 года проблема может встать в полный рост. У нашей фракции есть целый комплекс предложений, как повысить доходы бюджета даже в текущей ситуации. И считаем, что этих дополнительных денег хватит и на то, чтобы закрыть дефицит, и еще останется на развитие экономики и дополнительную помощь гражданам. Вот буквальное некоторые из них, которые могут дать прибавку в три-четыре трлн рублей ежегодно: настоящая прогрессивная шкала НДФЛ, плоская шкала страховых взносов в фонды, налоги на роскошь, выход из ВТО и введение защитных таможенных пошлин, которые и помогут сделать настоящее импортозамещение, и деньги в бюджет принесут, а также дополнительная нагрузка на экспортеров ресурсов — не только нефти и газа, но и леса, металлов и прочего», — сообщил депутат.