Украинского дипломата вызвали в МИД Грузии из-за слов о России

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Дипломата вызвали в МИД Грузии из-за обвинений в адрес грузинских политиков Фото:

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений о грузино-российских отношениях. Об этом сообщил телеканал IMEDI со ссылкой на грузинский МИД.

От Касьянова потребовали объяснений в связи с его недавними высказываниями. При этом вопросы отношений Грузии и Украины на встрече не обсуждались.

Ранее Касьянов заявил, что в случае возобновления авиасообщения между РФ и Грузией Киев не исключает массовой эвакуации украинцев из Грузии. Он отметил, что положительная реакция грузинских политиков на возможное восстановление полетов свидетельствует о том, что Грузия «начала двигаться в другую сторону» от интеграции с ЕС и НАТО.

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Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений о грузино-российских отношениях. Об этом сообщил телеканал IMEDI со ссылкой на грузинский МИД. От Касьянова потребовали объяснений в связи с его недавними высказываниями. При этом вопросы отношений Грузии и Украины на встрече не обсуждались. Ранее Касьянов заявил, что в случае возобновления авиасообщения между РФ и Грузией Киев не исключает массовой эвакуации украинцев из Грузии. Он отметил, что положительная реакция грузинских политиков на возможное восстановление полетов свидетельствует о том, что Грузия «начала двигаться в другую сторону» от интеграции с ЕС и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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