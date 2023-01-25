Украинского дипломата вызвали в МИД Грузии из-за слов о России

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений о грузино-российских отношениях. Об этом сообщил телеканал IMEDI со ссылкой на грузинский МИД.
От Касьянова потребовали объяснений в связи с его недавними высказываниями. При этом вопросы отношений Грузии и Украины на встрече не обсуждались.
Ранее Касьянов заявил, что в случае возобновления авиасообщения между РФ и Грузией Киев не исключает массовой эвакуации украинцев из Грузии. Он отметил, что положительная реакция грузинских политиков на возможное восстановление полетов свидетельствует о том, что Грузия «начала двигаться в другую сторону» от интеграции с ЕС и НАТО.
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Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений о грузино-российских отношениях. Об этом сообщил телеканал IMEDI со ссылкой на грузинский МИД. От Касьянова потребовали объяснений в связи с его недавними высказываниями. При этом вопросы отношений Грузии и Украины на встрече не обсуждались. Ранее Касьянов заявил, что в случае возобновления авиасообщения между РФ и Грузией Киев не исключает массовой эвакуации украинцев из Грузии. Он отметил, что положительная реакция грузинских политиков на возможное восстановление полетов свидетельствует о том, что Грузия «начала двигаться в другую сторону» от интеграции с ЕС и НАТО.