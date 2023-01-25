Американцы напомнили Блинкену уроки истории после слов о будущем Украины

26 января 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкена уличили в незнании истории Второй мировой войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарю США Энтони Блинкену преподали урок истории читатели американского The Washington Post, назвав его наихудшим чиновником на должности за весь период существования Соединенных Штатов. Дискуссия разгорелась на страницах издания. «А вы знали, что на следующей неделе, 2 февраля, русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию. Россия потеряла во Второй мировой огромное количество людей. А мы что только что сделали?», — написали читатели в комментариях Блинкену, который похвалил Германию за согласие поставить Киеву оружие во имя «справедливого будущего». Согласно их мнению, подобные поставки означают ведение опосредованной войны против России, которой Запад, напротив, должен быть благодарен. Также читатели отметили, что поставки танков Киеву только сплотят русских: «Убедили Германию отправить танки на Украину. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее? Я — нет!», — заявил пользователь под псевдонимом Red Dog. Госсекретарю также припомнили его неумелую политику в прошлом: «После феерических провалов с выходом из Афганистана, в отношениях с Китаем, с иранской сделкой и с ядерными ракетами у Северной Кореи я в Блинкене вообще разочаровался. Он — наш худший госсекретарь за всю историю», — написал читатель Godsavethetroops. Ранее экс-кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака заявил о позоре Блинкена из-за его заявления о том, что Россия якобы является инициатором конфликта на Украине. Согласно мнению Барака, нынешний госсекретарь США — опасный психопат, который служит государству, ведущему войны с другими странами с самого начала своего образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госсекретарю США Энтони Блинкену преподали урок истории читатели американского The Washington Post, назвав его наихудшим чиновником на должности за весь период существования Соединенных Штатов. Дискуссия разгорелась на страницах издания. «А вы знали, что на следующей неделе, 2 февраля, русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию. Россия потеряла во Второй мировой огромное количество людей. А мы что только что сделали?», — написали читатели в комментариях Блинкену, который похвалил Германию за согласие поставить Киеву оружие во имя «справедливого будущего». Согласно их мнению, подобные поставки означают ведение опосредованной войны против России, которой Запад, напротив, должен быть благодарен. Также читатели отметили, что поставки танков Киеву только сплотят русских: «Убедили Германию отправить танки на Украину. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее? Я — нет!», — заявил пользователь под псевдонимом Red Dog. Госсекретарю также припомнили его неумелую политику в прошлом: «После феерических провалов с выходом из Афганистана, в отношениях с Китаем, с иранской сделкой и с ядерными ракетами у Северной Кореи я в Блинкене вообще разочаровался. Он — наш худший госсекретарь за всю историю», — написал читатель Godsavethetroops. Ранее экс-кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака заявил о позоре Блинкена из-за его заявления о том, что Россия якобы является инициатором конфликта на Украине. Согласно мнению Барака, нынешний госсекретарь США — опасный психопат, который служит государству, ведущему войны с другими странами с самого начала своего образования.