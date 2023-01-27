Сестра Ким Чен Ына: Россия сожжет дотла западную технику на Украине

27 января 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

В Северной Корее заявили, что у российской армии сильный дух Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сожжет дотла любую военную технику, которую Запад поставит Украине, потому что героический дух российской армии не сломить. Такое мнение высказала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон. «Не сомневаюсь, что любая военная техника, которой гордятся США и Запад, сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа. В каком бы отчаянии ни находились союзные империалистические силы, им никогда не сломить героического духа русской армии и людей, обладающих высоким патриотизмом, стойкостью и сильным духом», — заявила Чжон. Информацию передает Центральное информационное агентство КНДР . Она отметила, что Северная Корея будет «стоять на одном поле боя» с военными РФ, так как российская армия борется за суверенитет, безопасность и честь страны. США и Германия пообещали отправить Украине танки. В Кремле отметили, что это приближает вероятность начала ядерного конфликта. В Минобороны РФ рассказали, что ударили ракетами по объектам энергетики из-за чего нарушилась работа предприятий по ремонту техники и сорвались поставки западного вооружения Украине.

Россия сожжет дотла любую военную технику, которую Запад поставит Украине, потому что героический дух российской армии не сломить. Такое мнение высказала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон. «Не сомневаюсь, что любая военная техника, которой гордятся США и Запад, сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа. В каком бы отчаянии ни находились союзные империалистические силы, им никогда не сломить героического духа русской армии и людей, обладающих высоким патриотизмом, стойкостью и сильным духом», — заявила Чжон. Информацию передает Центральное информационное агентство КНДР. Она отметила, что Северная Корея будет «стоять на одном поле боя» с военными РФ, так как российская армия борется за суверенитет, безопасность и честь страны. США и Германия пообещали отправить Украине танки. В Кремле отметили, что это приближает вероятность начала ядерного конфликта. В Минобороны РФ рассказали, что ударили ракетами по объектам энергетики из-за чего нарушилась работа предприятий по ремонту техники и сорвались поставки западного вооружения Украине.