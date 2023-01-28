Во Франции высмеяли Зеленского, собравшегося бойкотировать Олимпиаду из-за России

Зеленский заявил, что рассмотрит возможность бойкота игр из-за допуска российских спортсменовФото: Официальный сайт президента Украины
Мировой спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады, который возможен из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на соревнования в Париже. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК и готов рассмотреть возможность бойкота игр. «Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте.
Ранее МОК поддержал допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования под нейтральным флагом с условием, что они не должны поддерживать спецоперацию на Украине. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Мировой спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады, который возможен из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на соревнования в Париже. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК и готов рассмотреть возможность бойкота игр. «Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Ранее МОК поддержал допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования под нейтральным флагом с условием, что они не должны поддерживать спецоперацию на Украине. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.