28 января 2023

Во Франции высмеяли Зеленского, собравшегося бойкотировать Олимпиаду из-за России

Французский политик Филиппо: мировой спорт переживет бойкот Олимпиды Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский заявил, что рассмотрит возможность бойкота игр из-за допуска российских спортсменов Фото:

Мировой спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады, который возможен из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на соревнования в Париже. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК и готов рассмотреть возможность бойкота игр. «Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте.

Ранее МОК поддержал допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования под нейтральным флагом с условием, что они не должны поддерживать спецоперацию на Украине. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Мировой спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады, который возможен из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на соревнования в Париже. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК и готов рассмотреть возможность бойкота игр. «Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Ранее МОК поддержал допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования под нейтральным флагом с условием, что они не должны поддерживать спецоперацию на Украине. Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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