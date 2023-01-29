Депутат Щапов: Россия увеличила расходы на проект, важный для врагов страны

30 января 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Михаил Щапов предлагает пересмотреть финансирование нескольких государственных проектов Фото: Илья Московец © URA.RU Россия увеличила в пять раз расходы на проект по низкоуглеродному развитию, необходимый для стран, ставших для РФ врагами. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «У нас в госпрограмме „Экономическое развитие“ есть федеральный проект, посвященный низкоуглеродному развитию. В 2023 году его финансирование увеличено в пять раз! Предлагается исследовать, как наши леса снижают выбросы углерода в атмосферу, чтобы предоставить результаты нашим „западным партнерам“. Партнеры уже стали врагами, а мы все еще для них исследования проводим. Еще при обсуждении бюджета на 2023 год мы поставили вопрос перед Минэкономразвитии о целесообразности такого увеличения и, к сожалению, внятного ответа не получили», — сказал Михаил Щапов. По его словам, средства, направленные на проект, можно было бы распределить на иные цели. «Мы сейчас должны концентрировать все ресурсы на модернизации экономики, промышленности, на поддержке мобилизованных, их семей, в принципе всех нуждающихся граждан, а не на исследованиях углеродного баланса и прочих второстепенных задачах. В этом году необходимо полностью пересмотреть цели и задачи многих государственных программ и федеральных проектов. Они должны быть кардинально изменены с учетом новой ситуации, санкций, внешнего давления на нашу страну со стороны западных стран», — подчеркнул депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия увеличила в пять раз расходы на проект по низкоуглеродному развитию, необходимый для стран, ставших для РФ врагами. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «У нас в госпрограмме „Экономическое развитие“ есть федеральный проект, посвященный низкоуглеродному развитию. В 2023 году его финансирование увеличено в пять раз! Предлагается исследовать, как наши леса снижают выбросы углерода в атмосферу, чтобы предоставить результаты нашим „западным партнерам“. Партнеры уже стали врагами, а мы все еще для них исследования проводим. Еще при обсуждении бюджета на 2023 год мы поставили вопрос перед Минэкономразвитии о целесообразности такого увеличения и, к сожалению, внятного ответа не получили», — сказал Михаил Щапов. По его словам, средства, направленные на проект, можно было бы распределить на иные цели. «Мы сейчас должны концентрировать все ресурсы на модернизации экономики, промышленности, на поддержке мобилизованных, их семей, в принципе всех нуждающихся граждан, а не на исследованиях углеродного баланса и прочих второстепенных задачах. В этом году необходимо полностью пересмотреть цели и задачи многих государственных программ и федеральных проектов. Они должны быть кардинально изменены с учетом новой ситуации, санкций, внешнего давления на нашу страну со стороны западных стран», — подчеркнул депутат.