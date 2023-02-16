16 февраля 2023

Зам Лаврова пригрозил Западу из-за поставок танков ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, выстрел, учение, танк, полигон, stock, сбойка
Танки из стран Запада будут «перемолоты» огнем российской армии, пообещал спикер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вся помощь Украине в виде военной техники будет уничтожена огнем российских военных. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Все то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото. Все эти „Леопарды“, которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем», — отметил Рябков в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали страны Европы — Германия, Нидерланды и Дания. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус. В частности, ФРГ передаст Украине танки Leopard до лета, сообщает МК.

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Вся помощь Украине в виде военной техники будет уничтожена огнем российских военных. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Все то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото. Все эти „Леопарды“, которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем», — отметил Рябков в эфире Первого канала. Ранее стало известно, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали страны Европы — Германия, Нидерланды и Дания. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус. В частности, ФРГ передаст Украине танки Leopard до лета, сообщает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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