Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

24 февраля 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику Фото: Министерство обороны Украины Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Об этом сообщили Минобороны в официальном telegram-канале , уточнив, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.

Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Об этом сообщили Минобороны в официальном telegram-канале, уточнив, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.