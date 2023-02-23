Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую РеспубликуФото: Министерство обороны Украины
Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Об этом сообщили Минобороны в официальном telegram-канале, уточнив, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.
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Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Об этом сообщили Минобороны в официальном telegram-канале, уточнив, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.