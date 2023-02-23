23 февраля 2023

Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику Фото:

Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Об этом сообщили Минобороны в официальном telegram-канале, уточнив, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.

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Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Об этом сообщили Минобороны в официальном telegram-канале, уточнив, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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