15 марта 2023

Генерал ФСБ в отставке предупредил о серьезной угрозе для Крыма

Генерал ФСБ Михайлов: украинские диверсанты собирают беспилотники в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы могут собирать дроны на территории Крыма, считает Александр Михайлов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты могут собирать беспилотники на территории Крыма. Такое предположение выдвинул генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам дрон, предназначенный для малых высот, представляет собой не очень сложную конструкцию, поэтому его можно «собрать на колене».

«Меня сегодня тревожит, то, что, полагаю, „засланцы“ (украинские диверсанты — прим. URA.RU) уже начинают собирать беспилотники на территории Крыма. Это не очень сложная конструкция, поэтому на близкие расстояния ее вполне допустимо собрать на колене», — заявил Александр Михайлов для «Царьграда». Он также отметил, что с беспилотниками, которые летают на большой высоте справится противовоздушная оборона (ПВО). Те дроны, которые летают на малой высоте являются «большой проблемой», подытожил офицер.

Ранее стало известно, что американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper совершил маневр над Черным морем, после чего упал. Из-за этого по тревоге были подняты два истребителя Су-27, которые не успели применить вооружение против дрона, передает MK.RU. Также сообщалось, что США дистанционно удалили программное обеспечение летательного аппарата, чтобы оно не попало к России, пишет деловое издание «Взгляд».

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Украинские диверсанты могут собирать беспилотники на территории Крыма. Такое предположение выдвинул генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам дрон, предназначенный для малых высот, представляет собой не очень сложную конструкцию, поэтому его можно «собрать на колене». «Меня сегодня тревожит, то, что, полагаю, „засланцы“ (украинские диверсанты — прим. URA.RU) уже начинают собирать беспилотники на территории Крыма. Это не очень сложная конструкция, поэтому на близкие расстояния ее вполне допустимо собрать на колене», — заявил Александр Михайлов для «Царьграда». Он также отметил, что с беспилотниками, которые летают на большой высоте справится противовоздушная оборона (ПВО). Те дроны, которые летают на малой высоте являются «большой проблемой», подытожил офицер. Ранее стало известно, что американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper совершил маневр над Черным морем, после чего упал. Из-за этого по тревоге были подняты два истребителя Су-27, которые не успели применить вооружение против дрона, передает MK.RU. Также сообщалось, что США дистанционно удалили программное обеспечение летательного аппарата, чтобы оно не попало к России, пишет деловое издание «Взгляд».
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