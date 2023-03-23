Российская компания разработала защиту от дронов с тепловизорами

В России разработали технологию защиты от тепловизоров на дронах Фото: Министерство обороны Великобритании

В России разработали технологию, позволяющую скрывать объекты от тепловизоров. Технология «Щит» разработана российской компании «Армакс». О разработке рассказал генеральный директор «Армакс» Михаил Закроев.

«Это своего рода линза-обманка. Наша технология позволяет „Щиту“ скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров», — рассказал Михаил Закроев корреспонденту ТАСС. Новая разработка прошла испытания, «Армакс» собирается предложить внедрение технологии Минобороны РФ. Ее можно будет использовать для защиты от дронов и военных самолетов. «Объекты, спрятанные под „Щитом“, не будут видны даже из космоса», — заверил Закроев.

В России разработали транспортный беспилотник ТрАМП. Сейчас он проходит завершающую стадию испытаний, передает RT. Первый полет запланирован на апрель.