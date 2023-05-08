Полиция Грузии наказала мужчину за срыв украинского флага в парке

В Грузии оштрафовали на 400 долларов мужчину, который сорвал украинский флаг в Тбилиси в парке Ваке. Об этом рассказали журналисты грузинского телевидения.
«Сотрудники МВД Грузии оштрафовали мужчину, который сорвал украинский флаг в Тбилиси в парке Ваке. МВД вело делопроизводство по статье „Осквернение официального символа Европейского союза, другой международной организации либо флага“» —
Телеканал уточнил, что 7 мая неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и Евросоюза.
Ранее в Монголии мужчина устроил драку во время проукраинской демонстрации. Инцидент произошел перед посольством России. Украинская делегация пыталась помешать выступлению россиян во время саммита в Турции.
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