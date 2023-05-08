08 мая 2023

Полиция Грузии наказала мужчину за срыв украинского флага в парке

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Украина, архив, украинцы, флаг украины
Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины 7 мая, заявили журналисты Фото:

В Грузии оштрафовали на 400 долларов мужчину, который сорвал украинский флаг в Тбилиси в парке Ваке. Об этом рассказали журналисты грузинского телевидения.

«Сотрудники МВД Грузии оштрафовали мужчину, который сорвал украинский флаг в Тбилиси в парке Ваке. МВД вело делопроизводство по статье „Осквернение официального символа Европейского союза, другой международной организации либо флага“» — передает информацию Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Телеканал уточнил, что 7 мая неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и Евросоюза.

Ранее в Монголии мужчина устроил драку во время проукраинской демонстрации. Инцидент произошел перед посольством России. Украинская делегация пыталась помешать выступлению россиян во время саммита в Турции.

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В Грузии оштрафовали на 400 долларов мужчину, который сорвал украинский флаг в Тбилиси в парке Ваке. Об этом рассказали журналисты грузинского телевидения. «Сотрудники МВД Грузии оштрафовали мужчину, который сорвал украинский флаг в Тбилиси в парке Ваке. МВД вело делопроизводство по статье „Осквернение официального символа Европейского союза, другой международной организации либо флага“» — передает информацию Первый канал Общественного вещателя Грузии. Телеканал уточнил, что 7 мая неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и Евросоюза. Ранее в Монголии мужчина устроил драку во время проукраинской демонстрации. Инцидент произошел перед посольством России. Украинская делегация пыталась помешать выступлению россиян во время саммита в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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