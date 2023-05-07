Житель Монголии попытался сорвать проукраинский митинг и устроил драку. Видео

07 мая 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Житель Монголии пытался остановить проукраинский митинг Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Монголии один из жителей устроил драку во время проукраинской демонстрации перед посольством России. На кадрах с места событий видно, как мужчина возмущен происходящим. «В Монголии мужчина устроил потасовку на проукраинском митинге перед посольством РФ», — написали в telegram-канале «СМОТРИ». На кадрах видно, как мужчина осуждающе кричит на демонстрантов, после чего начинается драка между ним и митингующими. Ранее делегация из Украины пыталась помешать выступлению российских коллег во время саммита в Турции. В ходе заседания украинские делегаты начали размахивать флагами своей страны, однако попытка срыва не увенчалась успехом.

В Монголии один из жителей устроил драку во время проукраинской демонстрации перед посольством России. На кадрах с места событий видно, как мужчина возмущен происходящим. «В Монголии мужчина устроил потасовку на проукраинском митинге перед посольством РФ», — написали в telegram-канале «СМОТРИ». На кадрах видно, как мужчина осуждающе кричит на демонстрантов, после чего начинается драка между ним и митингующими. Ранее делегация из Украины пыталась помешать выступлению российских коллег во время саммита в Турции. В ходе заседания украинские делегаты начали размахивать флагами своей страны, однако попытка срыва не увенчалась успехом.