Житель Монголии попытался сорвать проукраинский митинг и устроил драку. Видео

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Житель Монголии пытался остановить проукраинский митинг Фото:

В Монголии один из жителей устроил драку во время проукраинской демонстрации перед посольством России. На кадрах с места событий видно, как мужчина возмущен происходящим.

«В Монголии мужчина устроил потасовку на проукраинском митинге перед посольством РФ», — написали в telegram-канале «СМОТРИ». На кадрах видно, как мужчина осуждающе кричит на демонстрантов, после чего начинается драка между ним и митингующими.

Ранее делегация из Украины пыталась помешать выступлению российских коллег во время саммита в Турции. В ходе заседания украинские делегаты начали размахивать флагами своей страны, однако попытка срыва не увенчалась успехом.

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В Монголии один из жителей устроил драку во время проукраинской демонстрации перед посольством России. На кадрах с места событий видно, как мужчина возмущен происходящим. «В Монголии мужчина устроил потасовку на проукраинском митинге перед посольством РФ», — написали в telegram-канале «СМОТРИ». На кадрах видно, как мужчина осуждающе кричит на демонстрантов, после чего начинается драка между ним и митингующими. Ранее делегация из Украины пыталась помешать выступлению российских коллег во время саммита в Турции. В ходе заседания украинские делегаты начали размахивать флагами своей страны, однако попытка срыва не увенчалась успехом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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