В Монголии один из жителей устроил драку во время проукраинской демонстрации перед посольством России. На кадрах с места событий видно, как мужчина возмущен происходящим.
«В Монголии мужчина устроил потасовку на проукраинском митинге перед посольством РФ», — написали в telegram-канале «СМОТРИ». На кадрах видно, как мужчина осуждающе кричит на демонстрантов, после чего начинается драка между ним и митингующими.
Ранее делегация из Украины пыталась помешать выступлению российских коллег во время саммита в Турции. В ходе заседания украинские делегаты начали размахивать флагами своей страны, однако попытка срыва не увенчалась успехом.
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