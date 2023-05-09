В Москве отменили воздушную часть Парада Победы

Пролет военной техники над Красной площадью отменен
Принято решение об отмене пролета военных самолетов над Красной площадью. Парад Победы в Москве завершился.
Воздушная часть парада отменена. Торжественное мероприятие завершилось исполнением песни «Победа» военными музыкантам. В ходе шествия было задействовано 125 единиц военной техники. Президент России Владимир Путин лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.
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