В Москве отменили воздушную часть Парада Победы

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, армия, военные, парад победы, авиация, 9 мая, красная площадь, самолет, ввс, солдат, воздушный парад, вкс россии, z
Пролет военной техники над Красной площадью отменен Фото:

Принято решение об отмене пролета военных самолетов над Красной площадью. Парад Победы в Москве завершился.

Воздушная часть парада отменена. Торжественное мероприятие завершилось исполнением песни «Победа» военными музыкантам. В ходе шествия было задействовано 125 единиц военной техники. Президент России Владимир Путин лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

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Принято решение об отмене пролета военных самолетов над Красной площадью. Парад Победы в Москве завершился. Воздушная часть парада отменена. Торжественное мероприятие завершилось исполнением песни «Победа» военными музыкантам. В ходе шествия было задействовано 125 единиц военной техники. Президент России Владимир Путин лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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