При обстреле ВСУ белгородского села ранены мужчина и женщина

Раненая женщина находится в реанимации
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа Белгородской области украинскими силами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями», — сообщил он в своем
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