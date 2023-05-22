При обстреле ВСУ белгородского села ранены мужчина и женщина

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Раненая женщина находится в реанимации Фото:

Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа Белгородской области украинскими силами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями», — сообщил он в своем telegram-канале. По данным губернатора, женщина находится в реанимации, ее состояние тяжелое. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь.

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Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа Белгородской области украинскими силами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями», — сообщил он в своем telegram-канале. По данным губернатора, женщина находится в реанимации, ее состояние тяжелое. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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