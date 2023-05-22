При обстреле ВСУ белгородского села ранены мужчина и женщина 22 мая 2023 в 16:13 Размер текста - 17 + Раненая женщина находится в реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа Белгородской области украинскими силами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями», — сообщил он в своем telegram-канале . По данным губернатора, женщина находится в реанимации, ее состояние тяжелое. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа Белгородской области украинскими силами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями», — сообщил он в своем telegram-канале. По данным губернатора, женщина находится в реанимации, ее состояние тяжелое. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям