Посол Алипов: США хотят заставить Индию порвать с Россией 05 июня 2023 в 05:38 Размер текста - 17 + Алипов отметил, что Индия не поступается национальными интересами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Индию, чтобы вынудить ее отказаться от дружеских отношений с Россией. Сама Индия, однако, не готова поступиться национальными интересами ради Вашингтона. Такое мнение выразил посол РФ в Индии Денис Алипов. «Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», — рассказал Алипов в интервью «Известиям». Ранее обозреватель издания The Diplomat Мохамед Зишан отметил, что президенту России Владимиру Путину осталось сделать лишь один шаг, чтобы создать антизападный блок. Согласно мнению Зишана, российский лидер должен найти способ ослабить напряженность между Китаем и Индией. Обозреватель подчеркнул, что Путин уже наладил прочные связи с Пекином и Дели, которые стали «ближайшими союзниками» Москвы. Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Индию, чтобы вынудить ее отказаться от дружеских отношений с Россией. Сама Индия, однако, не готова поступиться национальными интересами ради Вашингтона. Такое мнение выразил посол РФ в Индии Денис Алипов. «Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», — рассказал Алипов в интервью «Известиям». Ранее обозреватель издания The Diplomat Мохамед Зишан отметил, что президенту России Владимиру Путину осталось сделать лишь один шаг, чтобы создать антизападный блок. Согласно мнению Зишана, российский лидер должен найти способ ослабить напряженность между Китаем и Индией. Обозреватель подчеркнул, что Путин уже наладил прочные связи с Пекином и Дели, которые стали «ближайшими союзниками» Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям