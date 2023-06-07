Bloomberg: США будут следить за Россией в космосе

Bloomberg: США будут отслеживать угрозы со стороны РФ и Китая при помощи спутников
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США планирует бороться с угрозами РФ и Китая из космоса, пишет Энтони Капаччо Фото:

Летом США запустят сеть спутников Silent Barker, которая будет заниматься поиском китайских и российских угроз из космоса. Об этом написал американский обозреватель Энтони Капаччо.

«Silent Barker станет первой [спутниковой сетью] в своем роде, которая дополнит наземные датчики и спутники на низкой околоземной орбите. <…> Silent Barker — это ответ на усилия Китая и России по разработке систем, способных запускаться на орбиту и уничтожать другие спутники», — уточнил Энтони Капаччо в материале для Bloomberg. Как следует из сообщения американских космических служб, Silent Barker станет отслеживать объекты из космоса и уничтожать все, что предоставляет угрозу США.

Российский военный эксперт Юрий Кнутов предупреждал, что США тайно разворачивают противоспутниковое вооружение, готовясь к конфликту с РФ в космосе. В Минобороны РФ рассказали, что в прошлом году с космодрома в Архангельской области запустили российский военный спутник.

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Летом США запустят сеть спутников Silent Barker, которая будет заниматься поиском китайских и российских угроз из космоса. Об этом написал американский обозреватель Энтони Капаччо. «Silent Barker станет первой [спутниковой сетью] в своем роде, которая дополнит наземные датчики и спутники на низкой околоземной орбите. <…> Silent Barker — это ответ на усилия Китая и России по разработке систем, способных запускаться на орбиту и уничтожать другие спутники», — уточнил Энтони Капаччо в материале для Bloomberg. Как следует из сообщения американских космических служб, Silent Barker станет отслеживать объекты из космоса и уничтожать все, что предоставляет угрозу США. Российский военный эксперт Юрий Кнутов предупреждал, что США тайно разворачивают противоспутниковое вооружение, готовясь к конфликту с РФ в космосе. В Минобороны РФ рассказали, что в прошлом году с космодрома в Архангельской области запустили российский военный спутник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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