Bloomberg: США будут следить за Россией в космосе

США планирует бороться с угрозами РФ и Китая из космоса, пишет Энтони КапаччоФото: Пресс-служба Роскосмоса
Летом США запустят сеть спутников Silent Barker, которая будет заниматься поиском китайских и российских угроз из космоса. Об этом написал американский обозреватель Энтони Капаччо.
«Silent Barker станет первой [спутниковой сетью] в своем роде, которая дополнит наземные датчики и спутники на низкой околоземной орбите. <…> Silent Barker — это ответ на усилия Китая и России по разработке систем, способных запускаться на орбиту и уничтожать другие спутники», — уточнил Энтони Капаччо в материале для Bloomberg. Как следует из сообщения американских космических служб, Silent Barker станет отслеживать объекты из космоса и уничтожать все, что предоставляет угрозу США.
Российский военный эксперт Юрий Кнутов предупреждал, что США тайно разворачивают противоспутниковое вооружение, готовясь к конфликту с РФ в космосе. В Минобороны РФ рассказали, что в прошлом году с космодрома в Архангельской области запустили российский военный спутник.
Летом США запустят сеть спутников Silent Barker, которая будет заниматься поиском китайских и российских угроз из космоса. Об этом написал американский обозреватель Энтони Капаччо. «Silent Barker станет первой [спутниковой сетью] в своем роде, которая дополнит наземные датчики и спутники на низкой околоземной орбите. <…> Silent Barker — это ответ на усилия Китая и России по разработке систем, способных запускаться на орбиту и уничтожать другие спутники», — уточнил Энтони Капаччо в материале для Bloomberg. Как следует из сообщения американских космических служб, Silent Barker станет отслеживать объекты из космоса и уничтожать все, что предоставляет угрозу США. Российский военный эксперт Юрий Кнутов предупреждал, что США тайно разворачивают противоспутниковое вооружение, готовясь к конфликту с РФ в космосе. В Минобороны РФ рассказали, что в прошлом году с космодрома в Архангельской области запустили российский военный спутник.