Россия отправила в космос ракету с военным спутником

Запуск ракеты «Ангара-1.2» произведен с космодрома ПлесецкФото: Пресс-служба Роскосмоса
С космодрома Плесецк в Архангельской области выполнен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В субботу в 22:55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит заявление министерства ТАСС.
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С космодрома Плесецк в Архангельской области выполнен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В субботу в 22:55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит заявление министерства ТАСС. В августе на орбиту с космодрома Плесецк была запущена ракета легкого класса «Союз-2.1в». В ноябре 2021 года в космос была отправлена ракета «Союз-2.1Б». С этого же космодрома в апреле был выполнен запуск ракетного комплекса «Сармат», который, по мнению представителей Пентагона, представляет «главную военную угрозу» для США.