В «Роскосмосе» заявили о готовности расширить сотрудничество с США

10 апреля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Андрей Ельчанинов заявил, что США и Россия должны сотрудничать для изучения космоса Фото: Роскосмос Компания «Роскосмос» готова расширить сотрудничество с американским предприятием NASA. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. По его словам, Россия и США «обречены на межгосударственное сотрудничество. «Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает. Мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество», — заявил Андрей Ельчанинов «Интерфаксу». Также заместитель гендиректора отметил, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По его словам, Москва и Вашингтон «обречены» сотрудничать ради покорения космоса. «Позиция руководства госкорпорации: космос — вне политики», — резюмировал Ельчанинов. Ранее в СМИ писали, что реализация партнерских программ США и России в космосе продолжается, несмотря на натянутые отношения двух государств. По словам астронавта NASA Фрэнка Рубио, партнерство Вашингтона и Москвы в космической отрасли «по-настоящему хорошее и крепкое», напоминает RT.

Компания «Роскосмос» готова расширить сотрудничество с американским предприятием NASA. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. По его словам, Россия и США «обречены на межгосударственное сотрудничество. «Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает. Мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество», — заявил Андрей Ельчанинов «Интерфаксу». Также заместитель гендиректора отметил, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По его словам, Москва и Вашингтон «обречены» сотрудничать ради покорения космоса. «Позиция руководства госкорпорации: космос — вне политики», — резюмировал Ельчанинов. Ранее в СМИ писали, что реализация партнерских программ США и России в космосе продолжается, несмотря на натянутые отношения двух государств. По словам астронавта NASA Фрэнка Рубио, партнерство Вашингтона и Москвы в космической отрасли «по-настоящему хорошее и крепкое», напоминает RT.