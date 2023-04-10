В «Роскосмосе» заявили о готовности расширить сотрудничество с США

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МКС. Москва, мкс
Андрей Ельчанинов заявил, что США и Россия должны сотрудничать для изучения космоса Фото:

Компания «Роскосмос» готова расширить сотрудничество с американским предприятием NASA. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. По его словам, Россия и США «обречены на межгосударственное сотрудничество.

«Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает. Мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество», — заявил Андрей Ельчанинов «Интерфаксу».

Также заместитель гендиректора отметил, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По его словам, Москва и Вашингтон «обречены» сотрудничать ради покорения космоса. «Позиция руководства госкорпорации: космос — вне политики», — резюмировал Ельчанинов.

Ранее в СМИ писали, что реализация партнерских программ США и России в космосе продолжается, несмотря на натянутые отношения двух государств. По словам астронавта NASA Фрэнка Рубио, партнерство Вашингтона и Москвы в космической отрасли «по-настоящему хорошее и крепкое», напоминает RT.

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Компания «Роскосмос» готова расширить сотрудничество с американским предприятием NASA. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов. По его словам, Россия и США «обречены на межгосударственное сотрудничество. «Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает. Мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество», — заявил Андрей Ельчанинов «Интерфаксу». Также заместитель гендиректора отметил, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По его словам, Москва и Вашингтон «обречены» сотрудничать ради покорения космоса. «Позиция руководства госкорпорации: космос — вне политики», — резюмировал Ельчанинов. Ранее в СМИ писали, что реализация партнерских программ США и России в космосе продолжается, несмотря на натянутые отношения двух государств. По словам астронавта NASA Фрэнка Рубио, партнерство Вашингтона и Москвы в космической отрасли «по-настоящему хорошее и крепкое», напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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