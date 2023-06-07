Shot: чиновница из Владимира пыталась поджечь военкомат

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Во Владимирской области чиновница пыталась поджечь военкомат, пишет Shot Фото:

Сотрудница министерства архитектуры и строительства Владимирской области пыталась поджечь военкомат во Владимире при помощи коктейлей молотова. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«55-летняя Жанна Романовская приехала к зданию комиссариата по Ленинскому району. <…> Вышла и бросила в здание три бутылки с горючим», — пишут авторы канала. Отмечается, что женщину сразу задержали и изъяли у нее пятилитровую канистру и несколько тряпок. Чиновница работа в министерстве архитектуры и занимала должность начальника отдела финансирования строительства объектов.

В России за май были зафиксированы несколько попыток поджога военкоматов. Пытались поджечь военное учреждение в Челябинске, Екатеринбурге и Тюменской области.

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Сотрудница министерства архитектуры и строительства Владимирской области пыталась поджечь военкомат во Владимире при помощи коктейлей молотова. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «55-летняя Жанна Романовская приехала к зданию комиссариата по Ленинскому району. <…> Вышла и бросила в здание три бутылки с горючим», — пишут авторы канала. Отмечается, что женщину сразу задержали и изъяли у нее пятилитровую канистру и несколько тряпок. Чиновница работа в министерстве архитектуры и занимала должность начальника отдела финансирования строительства объектов. В России за май были зафиксированы несколько попыток поджога военкоматов. Пытались поджечь военное учреждение в Челябинске, Екатеринбурге и Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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