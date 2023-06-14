В России будут арестовывать за нарушение режима военного положения

14 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

При нарушении военного режима гражданин может попасть под административный арест на срок до 30 суток Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме были приняты поправки об административной ответственности за нарушение режима военного положения. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. За нарушение режима военного положения гражданин обязуется заплатить штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток.Трансляция по принятию правок шла на официальном сайте Госдумы . В случае нарушения режима на транспортном средстве вместе со штрафом у гражданина могут конфисковать авто. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости вводить военное положение на всей территории России. Об этом он сообщил ходе встречи с военкорами 13 июня в Кремле, передает телеканал 360.

В Госдуме были приняты поправки об административной ответственности за нарушение режима военного положения. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. За нарушение режима военного положения гражданин обязуется заплатить штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток.Трансляция по принятию правок шла на официальном сайте Госдумы. В случае нарушения режима на транспортном средстве вместе со штрафом у гражданина могут конфисковать авто. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости вводить военное положение на всей территории России. Об этом он сообщил ходе встречи с военкорами 13 июня в Кремле, передает телеканал 360.