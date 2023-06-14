В России будут арестовывать за нарушение режима военного положения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
При нарушении военного режима гражданин может попасть под административный арест на срок до 30 суток Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме были приняты поправки об административной ответственности за нарушение режима военного положения. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

За нарушение режима военного положения гражданин обязуется заплатить штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток.Трансляция по принятию правок шла на официальном сайте Госдумы. В случае нарушения режима на транспортном средстве вместе со штрафом у гражданина могут конфисковать авто.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости вводить военное положение на всей территории России. Об этом он сообщил ходе встречи с военкорами 13 июня в Кремле, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме были приняты поправки об административной ответственности за нарушение режима военного положения. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. За нарушение режима военного положения гражданин обязуется заплатить штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток.Трансляция по принятию правок шла на официальном сайте Госдумы. В случае нарушения режима на транспортном средстве вместе со штрафом у гражданина могут конфисковать авто. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости вводить военное положение на всей территории России. Об этом он сообщил ходе встречи с военкорами 13 июня в Кремле, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...