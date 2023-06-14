Переехавших в Россию иностранцев хотят экономически поддержать

Замминистра экономразвития Вольвач: для переехавших в РФ иностранцев нужно вести льготы

15 июня 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Переехать в Россию из недружественных стран готовы около 45 тыс. иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минэкономразвития РФ предлагает установить налоговые льготы для иностранцев, которые переехали в Россию. С таким предложением выступил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Минэкономразвития предлагает учесть в законодательстве удобные размеры для перелокации, в рамках которых будут предоставлены налоговые и таможенные льготы. Также снятие ограничений на финансовые операции через тарифы по выбору русского языка, консультации по российскому законодательству, консульское сопровождение и другое», — отметил замминистра Вольвач. Его цитирует ТАСС. Как добавляет Вольвач, переехать в Россию из недружественных стран готовы около 45 тыс. иностранцев. Из них порядка 70% — из европейских стран, еще 25% — из США, Канады и Австралии. Но важным остается вопрос создания условий для переезда. В частности, действующая программа не в полной мере отвечает запросу соотечественников. Не каждый иностранец может ей воспользоваться из-за отсутствия в России родственных корней. Ранее европейцы начали массово переезжать в Россию в поисках правды. С началом СВО в Россию массово устремились жители Европы, не согласные с политикой правительства своих стран. Так, из ФРГ хотели бы уехать в РФ более 31 тысячи человек, заявил немецкий блогер Мартин Хелд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минэкономразвития РФ предлагает установить налоговые льготы для иностранцев, которые переехали в Россию. С таким предложением выступил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Минэкономразвития предлагает учесть в законодательстве удобные размеры для перелокации, в рамках которых будут предоставлены налоговые и таможенные льготы. Также снятие ограничений на финансовые операции через тарифы по выбору русского языка, консультации по российскому законодательству, консульское сопровождение и другое», — отметил замминистра Вольвач. Его цитирует ТАСС. Как добавляет Вольвач, переехать в Россию из недружественных стран готовы около 45 тыс. иностранцев. Из них порядка 70% — из европейских стран, еще 25% — из США, Канады и Австралии. Но важным остается вопрос создания условий для переезда. В частности, действующая программа не в полной мере отвечает запросу соотечественников. Не каждый иностранец может ей воспользоваться из-за отсутствия в России родственных корней. Ранее европейцы начали массово переезжать в Россию в поисках правды. С началом СВО в Россию массово устремились жители Европы, не согласные с политикой правительства своих стран. Так, из ФРГ хотели бы уехать в РФ более 31 тысячи человек, заявил немецкий блогер Мартин Хелд.