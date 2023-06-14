14 июня 2023

Переехавших в Россию иностранцев хотят экономически поддержать

Замминистра экономразвития Вольвач: для переехавших в РФ иностранцев нужно вести льготы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, мигранты, чемоданы, путешествие, чемодан, отдых, пассажиры, дорожная сумка, миграция
Переехать в Россию из недружественных стран готовы около 45 тыс. иностранцев Фото:

Минэкономразвития РФ предлагает установить налоговые льготы для иностранцев, которые переехали в Россию. С таким предложением выступил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Минэкономразвития предлагает учесть в законодательстве удобные размеры для перелокации, в рамках которых будут предоставлены налоговые и таможенные льготы. Также снятие ограничений на финансовые операции через тарифы по выбору русского языка, консультации по российскому законодательству, консульское сопровождение и другое», — отметил замминистра Вольвач. Его цитирует ТАСС.

Как добавляет Вольвач, переехать в Россию из недружественных стран готовы около 45 тыс. иностранцев. Из них порядка 70% — из европейских стран, еще 25% — из США, Канады и Австралии. Но важным остается вопрос создания условий для переезда. В частности, действующая программа не в полной мере отвечает запросу соотечественников. Не каждый иностранец может ей воспользоваться из-за отсутствия в России родственных корней.

Ранее европейцы начали массово переезжать в Россию в поисках правды. С началом СВО в Россию массово устремились жители Европы, не согласные с политикой правительства своих стран. Так, из ФРГ хотели бы уехать в РФ более 31 тысячи человек, заявил немецкий блогер Мартин Хелд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минэкономразвития РФ предлагает установить налоговые льготы для иностранцев, которые переехали в Россию. С таким предложением выступил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Минэкономразвития предлагает учесть в законодательстве удобные размеры для перелокации, в рамках которых будут предоставлены налоговые и таможенные льготы. Также снятие ограничений на финансовые операции через тарифы по выбору русского языка, консультации по российскому законодательству, консульское сопровождение и другое», — отметил замминистра Вольвач. Его цитирует ТАСС. Как добавляет Вольвач, переехать в Россию из недружественных стран готовы около 45 тыс. иностранцев. Из них порядка 70% — из европейских стран, еще 25% — из США, Канады и Австралии. Но важным остается вопрос создания условий для переезда. В частности, действующая программа не в полной мере отвечает запросу соотечественников. Не каждый иностранец может ей воспользоваться из-за отсутствия в России родственных корней. Ранее европейцы начали массово переезжать в Россию в поисках правды. С началом СВО в Россию массово устремились жители Европы, не согласные с политикой правительства своих стран. Так, из ФРГ хотели бы уехать в РФ более 31 тысячи человек, заявил немецкий блогер Мартин Хелд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...