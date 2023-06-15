Кремль похвалил Лепса и Баскова за патриотизм

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
В Кремле положительно оценили инициативу Лепса и Баскова, обещавшие млн за технику ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Певцы Григорий Лепс и Николай Басков не одиноки в своих проявлениях патриотизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что еще ряд предпринимателей выступили с инициативами в поддержку участников спецоперации на Украине.

«Это, конечно, такие патриотические проявления. Это не одинокая инициатива, их много. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Лепс и Басков пообещали заплатить каждому российскому военному по миллиону рублей за технику ВСУ, выведенную из строя. Об этом они заявили на вечеринке Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Артисты пообещали помогать российским бойцам до тех пор, пока их «держит земля».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певцы Григорий Лепс и Николай Басков не одиноки в своих проявлениях патриотизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что еще ряд предпринимателей выступили с инициативами в поддержку участников спецоперации на Украине. «Это, конечно, такие патриотические проявления. Это не одинокая инициатива, их много. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Лепс и Басков пообещали заплатить каждому российскому военному по миллиону рублей за технику ВСУ, выведенную из строя. Об этом они заявили на вечеринке Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Артисты пообещали помогать российским бойцам до тех пор, пока их «держит земля».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...