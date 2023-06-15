Кремль похвалил Лепса и Баскова за патриотизм

Певцы Григорий Лепс и Николай Басков не одиноки в своих проявлениях патриотизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что еще ряд предпринимателей выступили с инициативами в поддержку участников спецоперации на Украине.
«Это, конечно, такие патриотические проявления. Это не одинокая инициатива, их много. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Лепс и Басков пообещали заплатить каждому российскому военному по миллиону рублей за технику ВСУ, выведенную из строя. Об этом они заявили на вечеринке Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Артисты пообещали помогать российским бойцам до тех пор, пока их «держит земля».
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