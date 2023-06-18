Минтруд добавит россиянам еще один выходной

В России появится дополнительный выходной на Первомай. Минтруд в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году. В новом графике постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил глава ведомства Антон Котяков.
«Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», — рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Котяков. Его слова цитируют «Известия».
Новогодние праздники не пострадают. Они, как и прежде, будут полноценными. На работу россияне выйдут с 8 января. Как отметил Котяков, Минтруд попытался сохранить баланс между праздниками на Новый год и в мае. Что касается 23 февраля и 8 марта, то там выпадает по три выходных дня. Оба праздника приходятся на пятницу.
Ранее Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели. Она не не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.