18 июня 2023

Минтруд добавит россиянам еще один выходной

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, люди на улице
К 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два выходных дня плюс воскресенье Фото:

В России появится дополнительный выходной на Первомай. Минтруд в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году. В новом графике постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», — рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Котяков. Его слова цитируют «Известия».

Новогодние праздники не пострадают. Они, как и прежде, будут полноценными. На работу россияне выйдут с 8 января. Как отметил Котяков, Минтруд попытался сохранить баланс между праздниками на Новый год и в мае. Что касается 23 февраля и 8 марта, то там выпадает по три выходных дня. Оба праздника приходятся на пятницу.

Ранее Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели. Она не не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.

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В России появится дополнительный выходной на Первомай. Минтруд в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в 2024 году. В новом графике постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил глава ведомства Антон Котяков. «Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», — рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Котяков. Его слова цитируют «Известия». Новогодние праздники не пострадают. Они, как и прежде, будут полноценными. На работу россияне выйдут с 8 января. Как отметил Котяков, Минтруд попытался сохранить баланс между праздниками на Новый год и в мае. Что касается 23 февраля и 8 марта, то там выпадает по три выходных дня. Оба праздника приходятся на пятницу. Ранее Минтруд закрыл вопрос о введении шестидневной рабочей недели. Она не не будет закреплена в Трудовом кодексе РФ. Об этом рассказал глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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