Бренд Puma назначил нового гендиректора в России

Гендиректором российского офиса компании Puma стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. Информация появилась на сайте ЕГРЮЛ.
«Гендиректором российского офиса производителя и продавца спортивных товаров Puma ООО „Пума-Рус“ 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. До этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic», — говорится на сайте ЕГРЮЛ, пишет «Коммесрант». Ранее этот пост занимала Виктория Пигальская. В должности она пробыла около четырех месяцев.
В марте 2022 года компания Puma заявила о приостановлении работы магазинов на территории России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине. В январе 2023 года появилась информация, что компания может возобновить поставки и работу в РФ летом, передает телеканал 360.
Гендиректором российского офиса компании Puma стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. Информация появилась на сайте ЕГРЮЛ. «Гендиректором российского офиса производителя и продавца спортивных товаров Puma ООО „Пума-Рус“ 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. До этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic», — говорится на сайте ЕГРЮЛ, пишет «Коммесрант». Ранее этот пост занимала Виктория Пигальская. В должности она пробыла около четырех месяцев. В марте 2022 года компания Puma заявила о приостановлении работы магазинов на территории России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине. В январе 2023 года появилась информация, что компания может возобновить поставки и работу в РФ летом, передает телеканал 360.