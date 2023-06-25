25 июня 2023

Бренд Puma назначил нового гендиректора в России

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, puma
Назначение произошло еще 26 мая Фото:

Гендиректором российского офиса компании Puma стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. Информация появилась на сайте ЕГРЮЛ.

«Гендиректором российского офиса производителя и продавца спортивных товаров Puma ООО „Пума-Рус“ 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. До этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic», — говорится на сайте ЕГРЮЛ, пишет «Коммесрант». Ранее этот пост занимала Виктория Пигальская. В должности она пробыла около четырех месяцев.

В марте 2022 года компания Puma заявила о приостановлении работы магазинов на территории России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине. В январе 2023 года появилась информация, что компания может возобновить поставки и работу в РФ летом, передает телеканал 360.

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Гендиректором российского офиса компании Puma стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. Информация появилась на сайте ЕГРЮЛ. «Гендиректором российского офиса производителя и продавца спортивных товаров Puma ООО „Пума-Рус“ 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. До этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic», — говорится на сайте ЕГРЮЛ, пишет «Коммесрант». Ранее этот пост занимала Виктория Пигальская. В должности она пробыла около четырех месяцев. В марте 2022 года компания Puma заявила о приостановлении работы магазинов на территории России. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине. В январе 2023 года появилась информация, что компания может возобновить поставки и работу в РФ летом, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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