Песков отреагировал на заявление о бесполезности ухода зарубежных компаний из РФ

Дмитрий Песков заявил о пользе ухода зарубежных компаний из РФ
Уход зарубежных компаний с российского рынка идет на пользу бизнесменам в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление финского лидера Саули Ниинисте о том, что уход зарубежных компаний из России не принес никакой пользы.
«Что касается пользы, наверное, те российские компании и бизнесмены, которые занимают места, освободившиеся после ухода зарубежных компаний, не согласятся. Они приветствуют уход иностранных предприятий и вполне комфортно ощущают себя в новом бизнесе», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.