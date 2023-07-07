Песков отреагировал на заявление о бесполезности ухода зарубежных компаний из РФ

Песков: уход зарубежных компаний из РФ идет на пользу российским бизнесменам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о пользе ухода зарубежных компаний из РФ Фото:

Уход зарубежных компаний с российского рынка идет на пользу бизнесменам в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление финского лидера Саули Ниинисте о том, что уход зарубежных компаний из России не принес никакой пользы.

«Что касается пользы, наверное, те российские компании и бизнесмены, которые занимают места, освободившиеся после ухода зарубежных компаний, не согласятся. Они приветствуют уход иностранных предприятий и вполне комфортно ощущают себя в новом бизнесе», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Уход зарубежных компаний с российского рынка идет на пользу бизнесменам в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление финского лидера Саули Ниинисте о том, что уход зарубежных компаний из России не принес никакой пользы. «Что касается пользы, наверное, те российские компании и бизнесмены, которые занимают места, освободившиеся после ухода зарубежных компаний, не согласятся. Они приветствуют уход иностранных предприятий и вполне комфортно ощущают себя в новом бизнесе», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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