В Вене заявили, что европейцы убеждаются в нереальности победы Киева

Посол РФ в Вене Гаврилов: европейцы убеждаются, что победа Украины в конфликте с РФ невозможна
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Константин Гаврилов сообщил, что на Западе признали мощь российских солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейцы начинают понимать, что победа Украины в конфликте невозможна. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в Европе признают боевой опыт российских военнослужащих.

Гаврилов сообщил, что западные склады с оружием уже пустые из-за множественных поставок на Украину. По его словам, Европе потребуются годы для восстановления собственных запасов. «Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее политолог Генри Сардарян сообщил, что Украина при содействии Запада превратится в хаос при ликвидации украинского лидера Владимира Зеленского. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер назвал украинский конфликт стратегическим провалом властей этой страны, передает телеканал 360.

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Европейцы начинают понимать, что победа Украины в конфликте невозможна. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в Европе признают боевой опыт российских военнослужащих. Гаврилов сообщил, что западные склады с оружием уже пустые из-за множественных поставок на Украину. По его словам, Европе потребуются годы для восстановления собственных запасов. «Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов», — подчеркнул Гаврилов. Ранее политолог Генри Сардарян сообщил, что Украина при содействии Запада превратится в хаос при ликвидации украинского лидера Владимира Зеленского. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер назвал украинский конфликт стратегическим провалом властей этой страны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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