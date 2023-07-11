В Вене заявили, что европейцы убеждаются в нереальности победы Киева

Посол РФ в Вене Гаврилов: европейцы убеждаются, что победа Украины в конфликте с РФ невозможна

11 июля 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Константин Гаврилов сообщил, что на Западе признали мощь российских солдат Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейцы начинают понимать, что победа Украины в конфликте невозможна. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в Европе признают боевой опыт российских военнослужащих. Гаврилов сообщил, что западные склады с оружием уже пустые из-за множественных поставок на Украину. По его словам, Европе потребуются годы для восстановления собственных запасов. «Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов», — подчеркнул Гаврилов. Ранее политолог Генри Сардарян сообщил, что Украина при содействии Запада превратится в хаос при ликвидации украинского лидера Владимира Зеленского. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер назвал украинский конфликт стратегическим провалом властей этой страны, передает телеканал 360.

Европейцы начинают понимать, что победа Украины в конфликте невозможна. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна», — сказал Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в Европе признают боевой опыт российских военнослужащих. Гаврилов сообщил, что западные склады с оружием уже пустые из-за множественных поставок на Украину. По его словам, Европе потребуются годы для восстановления собственных запасов. «Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов», — подчеркнул Гаврилов. Ранее политолог Генри Сардарян сообщил, что Украина при содействии Запада превратится в хаос при ликвидации украинского лидера Владимира Зеленского. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер назвал украинский конфликт стратегическим провалом властей этой страны, передает телеканал 360.