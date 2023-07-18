Генпрокуратура наказала американскую организацию, рушившую экономику РФ изнутри

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Wild Salmon Center. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что компания угрожала безопасности российской экономики.
«По результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Wild Salmon Center», — говорится в
В ведомстве уточнили, что деятельность Wild Salmon Center в России использовалась для прикрытия проектов, направленных на сковывание развития экономики в стране. Организация, якобы выступая за охрану природы, угрожала экономической безопасности российской стороны, заключили в Генеральной прокуратуре.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.