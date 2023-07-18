Генпрокуратура наказала американскую организацию, рушившую экономику РФ изнутри

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Wild Salmon Center
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, прокурор, проверка, погоны
В Генпрокуратуре сообщили, что американская организация угрожала экономической безопасности РФ Фото:

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Wild Salmon Center. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что компания угрожала безопасности российской экономики.

«По результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Wild Salmon Center», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что деятельность Wild Salmon Center в России использовалась для прикрытия проектов, направленных на сковывание развития экономики в стране. Организация, якобы выступая за охрану природы, угрожала экономической безопасности российской стороны, заключили в Генеральной прокуратуре.

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Wild Salmon Center. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что компания угрожала безопасности российской экономики. «По результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Wild Salmon Center», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. В ведомстве уточнили, что деятельность Wild Salmon Center в России использовалась для прикрытия проектов, направленных на сковывание развития экономики в стране. Организация, якобы выступая за охрану природы, угрожала экономической безопасности российской стороны, заключили в Генеральной прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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