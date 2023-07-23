Командующий ЦВО оценил, насколько ВСУ хватит сил при контрнаступлении

Командующий группировкой «Центр» Мордвичев: ВСУ хватит сил наступать только до конца лета
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ВСУ после лета сделают перерыв в попытках контрнаступления, считает Андрей Мордвичев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У украинской армии хватит сил и времени растянуть контрнаступление до конца августа. С таким прогнозом выступил командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

«Для наступления у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — заявил Мордвичев в эфире программы «Соловьев Live» на телеканале «Россия-24». Он отметил, что украинская армия не добьется значимых результатов на фронте зимой. По его мнению к весне «это все закончится».

Ранее украинские солдаты пожаловались на неоправданные потери при попытке контрнаступления. Бойцы уверены, что «завоеванные» дюймы не стоят потерянных человеческих ресурсов и техники.

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У украинской армии хватит сил и времени растянуть контрнаступление до конца августа. С таким прогнозом выступил командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. «Для наступления у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — заявил Мордвичев в эфире программы «Соловьев Live» на телеканале «Россия-24». Он отметил, что украинская армия не добьется значимых результатов на фронте зимой. По его мнению к весне «это все закончится». Ранее украинские солдаты пожаловались на неоправданные потери при попытке контрнаступления. Бойцы уверены, что «завоеванные» дюймы не стоят потерянных человеческих ресурсов и техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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