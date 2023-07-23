Командующий ЦВО оценил, насколько ВСУ хватит сил при контрнаступлении

У украинской армии хватит сил и времени растянуть контрнаступление до конца августа. С таким прогнозом выступил командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
«Для наступления у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — заявил Мордвичев в эфире программы «Соловьев Live» на телеканале «Россия-24». Он отметил, что украинская армия не добьется значимых результатов на фронте зимой. По его мнению к весне «это все закончится».
Ранее украинские солдаты пожаловались на неоправданные потери при попытке контрнаступления. Бойцы уверены, что «завоеванные» дюймы не стоят потерянных человеческих ресурсов и техники.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.