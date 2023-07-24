Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников ВСУ на Крым

Сегодня была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что четырнадцать украинских беспилотников были нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы: одиннадцать из них упали в Черном море, а еще три упали на полуострове. Также было уничтожено три беспилотных аппарата с помощью систем ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, заключили в оборонном ведомстве.
Сегодня была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что четырнадцать украинских беспилотников были нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы: одиннадцать из них упали в Черном море, а еще три упали на полуострове. Также было уничтожено три беспилотных аппарата с помощью систем ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, заключили в оборонном ведомстве.