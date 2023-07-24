Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников ВСУ на Крым

Минобороны доложило о 17 сбитых беспилотниках ВСУ в Крыму

24 июля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Три беспилотника упали на территории Крыма, сообщили в Минобороны РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что четырнадцать украинских беспилотников были нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы: одиннадцать из них упали в Черном море, а еще три упали на полуострове. Также было уничтожено три беспилотных аппарата с помощью систем ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, заключили в оборонном ведомстве.

Сегодня была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что четырнадцать украинских беспилотников были нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы: одиннадцать из них упали в Черном море, а еще три упали на полуострове. Также было уничтожено три беспилотных аппарата с помощью систем ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, заключили в оборонном ведомстве.