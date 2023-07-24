Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников ВСУ на Крым

Минобороны доложило о 17 сбитых беспилотниках ВСУ в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, запорожская аэс,  дрон
Три беспилотника упали на территории Крыма, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что четырнадцать украинских беспилотников были нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы: одиннадцать из них упали в Черном море, а еще три упали на полуострове. Также было уничтожено три беспилотных аппарата с помощью систем ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, заключили в оборонном ведомстве.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью 17 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что четырнадцать украинских беспилотников были нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы: одиннадцать из них упали в Черном море, а еще три упали на полуострове. Также было уничтожено три беспилотных аппарата с помощью систем ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет, заключили в оборонном ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...