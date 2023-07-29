Самарский суд арестовал диверсанта, который подорвал местный НПЗ

Суд арестовал на 2 месяца диверсанта, подорвавшего Куйбышевский НПЗ

Ранее на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв (архивное фото) Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

Россиянин, обвиняемый в подрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), арестован на два месяца. Такое решение вынесла судья самарского районного суда Светлана Теплова. Мужчина обвиняется по ст. 281 УК РФ (Диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — вынесла вердикт Светлана Теплова. Ее слова приводит ТАСС. По предварительной информации, задержанный — сотрудник Куйбышевского НПЗ.

Адвокат обвиняемого Вячеслав Павелкин сообщил, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Диверсант полностью признал свою вину, отметив, что изначально он планировал подорвать три взрывных устройства, однако по итогу активировал только одно.

Ущерб от подрыва превысил 30 миллионов рублей. Была разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, передает RT.

Сам инцидент случился 28 июля. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что никто не пострадал.