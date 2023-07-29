Самарский суд арестовал диверсанта, который подорвал местный НПЗ

Суд арестовал на 2 месяца диверсанта, подорвавшего Куйбышевский НПЗ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Ранее на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв (архивное фото) Фото:

Россиянин, обвиняемый в подрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), арестован на два месяца. Такое решение вынесла судья самарского районного суда Светлана Теплова. Мужчина обвиняется по ст. 281 УК РФ (Диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — вынесла вердикт Светлана Теплова. Ее слова приводит ТАСС. По предварительной информации, задержанный — сотрудник Куйбышевского НПЗ.

Адвокат обвиняемого Вячеслав Павелкин сообщил, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Диверсант полностью признал свою вину, отметив, что изначально он планировал подорвать три взрывных устройства, однако по итогу активировал только одно.

Ущерб от подрыва превысил 30 миллионов рублей. Была разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, передает RT.

Сам инцидент случился 28 июля. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что никто не пострадал.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянин, обвиняемый в подрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), арестован на два месяца. Такое решение вынесла судья самарского районного суда Светлана Теплова. Мужчина обвиняется по ст. 281 УК РФ (Диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы. «Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — вынесла вердикт Светлана Теплова. Ее слова приводит ТАСС. По предварительной информации, задержанный — сотрудник Куйбышевского НПЗ. Адвокат обвиняемого Вячеслав Павелкин сообщил, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Диверсант полностью признал свою вину, отметив, что изначально он планировал подорвать три взрывных устройства, однако по итогу активировал только одно. Ущерб от подрыва превысил 30 миллионов рублей. Была разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, передает RT. Сам инцидент случился 28 июля. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...