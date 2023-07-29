Диверсант, заложивший бомбу на НПЗ в Самаре, признал вину

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Диверсант признал вину Фото:

Человек, подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре раскаялся и признал вину. Изначально он собирался подорвать три взрывных устройства.

«Задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — передает ТАСС информацию из здания суда. Обвиняемый признался, что он изначально планировал взорвать три устройства.

Ранее в Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Диверсант, причастный к этому, был задержан.

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Человек, подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре раскаялся и признал вину. Изначально он собирался подорвать три взрывных устройства. «Задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — передает ТАСС информацию из здания суда. Обвиняемый признался, что он изначально планировал взорвать три устройства. Ранее в Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Диверсант, причастный к этому, был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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