Диверсант, заложивший бомбу на НПЗ в Самаре, признал вину

Диверсант признал вину
Человек, подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре раскаялся и признал вину. Изначально он собирался подорвать три взрывных устройства.
«Задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — передает ТАСС информацию из здания суда. Обвиняемый признался, что он изначально планировал взорвать три устройства.
Ранее в Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Диверсант, причастный к этому, был задержан.
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