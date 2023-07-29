Диверсант, заложивший бомбу на НПЗ в Самаре, признал вину

29 июля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Диверсант признал вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человек, подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре раскаялся и признал вину. Изначально он собирался подорвать три взрывных устройства. «Задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — передает ТАСС информацию из здания суда. Обвиняемый признался, что он изначально планировал взорвать три устройства. Ранее в Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Диверсант, причастный к этому, был задержан.

Человек, подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре раскаялся и признал вину. Изначально он собирался подорвать три взрывных устройства. «Задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — передает ТАСС информацию из здания суда. Обвиняемый признался, что он изначально планировал взорвать три устройства. Ранее в Самаре на территории нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Диверсант, причастный к этому, был задержан.