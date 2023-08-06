Минкульт РФ объединит народные сказки, былины и танцы в специальном реестре

Министерство культуры России создаст реестр, в который войдут сказки, былины, танцы, обряды и прочие нематериального этнокультурные достояния. Постановление о создании реестра подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. […] Оператором реестра определено министерство культуры», — сообщается на
В реестре будет собрана информация о происхождении, месте бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры. Ожидается, что это упростит изучение и использование этнокультурного достояния.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.