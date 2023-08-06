Минкульт РФ объединит народные сказки, былины и танцы в специальном реестре

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Презентация книги сказок Веры Сибиревой в библиотеке им. Белинского. Екатеринбург, сказы и сказки, книга
В реестре соберут всю информацию о сказках и былинах Фото:

Министерство культуры России создаст реестр, в который войдут сказки, былины, танцы, обряды и прочие нематериального этнокультурные достояния. Постановление о создании реестра подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. […] Оператором реестра определено министерство культуры», — сообщается на сайте правительства РФ.

В реестре будет собрана информация о происхождении, месте бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры. Ожидается, что это упростит изучение и использование этнокультурного достояния.

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Министерство культуры России создаст реестр, в который войдут сказки, былины, танцы, обряды и прочие нематериального этнокультурные достояния. Постановление о создании реестра подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. […] Оператором реестра определено министерство культуры», — сообщается на сайте правительства РФ. В реестре будет собрана информация о происхождении, месте бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры. Ожидается, что это упростит изучение и использование этнокультурного достояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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