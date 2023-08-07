В России за сутки потушили 75 лесных пожаров

За сутки в РФ представители лесоохраны потушили 75 природных пожаров в 24 регионах. Об этом сообщает «Авиалесоохрана».
«За прошедшие сутки <…> в 24 регионах России лесопожарные службы ликвидировали 75 лесных пожаров на площади 8676 гектаров», — подчеркнули представители предприятия, передает РИА Новости. Помимо пожарных из лесоохраны, в тушении огня были задействованы и привлеченные лица. В ночь на 7 августа в России было зафиксировано 203 лесных пожара. Наибольшее их число отмечено в республике Якутия (Саха) — 74.
По мнению координатора добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александра Сухова, в России следует сконцентрироваться на предупреждении пожаров. Ошибка властей заключается в том, что с населением мало проводятся профилактических бесед на тему пожарной безопасности, подчеркнул эколог Илья Рыбальченко.
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