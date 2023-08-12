Неспособность президента Украины Владимира Зеленского грамотно управлять страной во время военного конфликта стала лучшим оружием России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала
По его мнению, отсутствие успехов на передовой может стать для бойцов украинской армии поводом для восстания против действующего в Киеве режима. Рост потерь делает такой сценарий все более вероятным. Риттер отмечает, что переживает за будущее Зеленского. Он убежден, что самый быстрый способ закончить военный конфликт — оставить действующего президента Украины на своем посту.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. «То же самое ждет Зеленского», — уверен Володин.
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