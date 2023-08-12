Экс-разведчик США назвал секретное оружие России на Украине Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского стала секретным оружием РФ 12 августа 2023 в 23:22 Размер текста - 17 + По мнению Скотта Риттера, Зеленский стал лучшим оружием Москвы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неспособность президента Украины Владимира Зеленского грамотно управлять страной во время военного конфликта стала лучшим оружием России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway . По его мнению, отсутствие успехов на передовой может стать для бойцов украинской армии поводом для восстания против действующего в Киеве режима. Рост потерь делает такой сценарий все более вероятным. Риттер отмечает, что переживает за будущее Зеленского. Он убежден, что самый быстрый способ закончить военный конфликт — оставить действующего президента Украины на своем посту. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. «То же самое ждет Зеленского», — уверен Володин. Неспособность президента Украины Владимира Зеленского грамотно управлять страной во время военного конфликта стала лучшим оружием России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway. По его мнению, отсутствие успехов на передовой может стать для бойцов украинской армии поводом для восстания против действующего в Киеве режима. Рост потерь делает такой сценарий все более вероятным. Риттер отмечает, что переживает за будущее Зеленского. Он убежден, что самый быстрый способ закончить военный конфликт — оставить действующего президента Украины на своем посту. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. «То же самое ждет Зеленского», — уверен Володин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям