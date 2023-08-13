Дизайнер дала необычный совет для худеющих

Дизайнер Талант: холодные оттенки снижают аппетит
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Ресторан "Сойка" за неделю до открытия. Екатеринбург, посуда, тарелки
Холодные цвета подавляют аппетит, а теплые — стимулируют Фото:

Синий и зеленый цвета на кухне помогут сдержать аппетит, что способствует похудению. Об этом сообщила дизайнер интерьеров Мария Талат.

«Прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — сообщила Талат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Помещать худеющим могут теплые и яркие оттенки. Так, оранжевый и красный стимулируют аппетит. Глядя на эти цвета, человек может захотеть перекусить.

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Синий и зеленый цвета на кухне помогут сдержать аппетит, что способствует похудению. Об этом сообщила дизайнер интерьеров Мария Талат. «Прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — сообщила Талат интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Помещать худеющим могут теплые и яркие оттенки. Так, оранжевый и красный стимулируют аппетит. Глядя на эти цвета, человек может захотеть перекусить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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