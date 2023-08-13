Дизайнер дала необычный совет для худеющих Дизайнер Талант: холодные оттенки снижают аппетит 13 августа 2023 в 16:36 Размер текста - 17 + Холодные цвета подавляют аппетит, а теплые — стимулируют Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Синий и зеленый цвета на кухне помогут сдержать аппетит, что способствует похудению. Об этом сообщила дизайнер интерьеров Мария Талат. «Прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — сообщила Талат интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Помещать худеющим могут теплые и яркие оттенки. Так, оранжевый и красный стимулируют аппетит. Глядя на эти цвета, человек может захотеть перекусить. Синий и зеленый цвета на кухне помогут сдержать аппетит, что способствует похудению. Об этом сообщила дизайнер интерьеров Мария Талат. «Прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — сообщила Талат интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Помещать худеющим могут теплые и яркие оттенки. Так, оранжевый и красный стимулируют аппетит. Глядя на эти цвета, человек может захотеть перекусить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям