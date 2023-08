Рок-группа The Killers извинилась за слова о русских

Американская группа The Killers извинилась за слова «всем мы братья» и приглашение российского барабанщика во время концерта в Грузии. Фанатам не понравился поступок музыкантов, толпа стала выкрикивать протестные лозунги. Слова с извинениями от группы появились в их аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). «Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются „братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», — написали музыканты группы The Killers. Музыканты отметили, что приглашать людей из толпы поиграть вместе с ними на барабанах — это их давняя традиции. «Со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против», — добавили музыканты группы The Killers. Ранее солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила недовольство по этому поводу. На это музыкант ответил, что «все мы братья». Отношения между Россией и Грузией напряжены. Это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают частью своей территории.

