15 августа 2023

Рок-группа The Killers извинилась за слова о русских

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, рок концерт, жест коза
Музыканты отметили, что фраза «все мы братья» может быть неверно истолкована Фото:

Американская группа The Killers извинилась за слова «всем мы братья» и приглашение российского барабанщика во время концерта в Грузии. Фанатам не понравился поступок музыкантов, толпа стала выкрикивать протестные лозунги. Слова с извинениями от группы появились в их аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются „братьями и сестрами“, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», — написали музыканты группы The Killers.

Музыканты отметили, что приглашать людей из толпы поиграть вместе с ними на барабанах — это их давняя традиции. «Со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против», — добавили музыканты группы The Killers.

Ранее солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила недовольство по этому поводу. На это музыкант ответил, что «все мы братья». Отношения между Россией и Грузией напряжены. Это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают частью своей территории.

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Американская группа The Killers извинилась за слова «всем мы братья» и приглашение российского барабанщика во время концерта в Грузии. Фанатам не понравился поступок музыкантов, толпа стала выкрикивать протестные лозунги. Слова с извинениями от группы появились в их аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). «Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются „братьями и сестрами“, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», — написали музыканты группы The Killers. Музыканты отметили, что приглашать людей из толпы поиграть вместе с ними на барабанах — это их давняя традиции. «Со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против», — добавили музыканты группы The Killers. Ранее солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила недовольство по этому поводу. На это музыкант ответил, что «все мы братья». Отношения между Россией и Грузией напряжены. Это связано с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают частью своей территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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