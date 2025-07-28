В «Единой России» предложили строить жилье в регионах с высокой рождаемостью

России необходимо сосредоточить жилищное строительство в регионах с высокой рождаемостью. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.
«Необходимо строить там, где рождаемость выше, не в мегаполисах, а в регионах», — подчеркнул парламентарий на смене «Единство» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Он уточнил, что вопрос демографии является ключевым вызовом для страны и вызывает разногласия между исполнительной и законодательной ветвями власти. Его слова передает пресс-служба партии в telegram-канале.
Васильев отметил, что действующая практика распределения средств на жилищное строительство требует пересмотра. Он считает, что финансирование жилищного строительства не должно ограничиваться исключительно крупными городами.
Ранее председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял о намерении выработать механизмы стимулирования рождаемости в тех регионах, где она невысокая, а «население, к сожалению, убывает». Для этого он предложил использовать льготы, связанные с семейной ипотекой. Парламентарий не уточнил какие-то конкретные параметры стимулирования этого процесса.
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