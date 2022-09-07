Депутат Госдумы Кирьянов: Google не будет оплачивать штрафы РФ

Депутат Госдумы Кирьянов: Google не будет оплачивать штрафы за нарушения законодательства РФ

07 сентября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Google выполняет все обязательства перед ЕС и США и оплачивает штрафы, считает Артем Кирьянов Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Google в случае нарушения законодательств, выполняет обязательства перед США и странами ЕС, выплачивая штрафы, однако в отношении РФ делает это выборочно либо не делает вообще. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. «Политика Google в отношении уплаты штрафов абсолютно соответствует общей политике двойных стандартов этого IТ-гиганта. Если мы посмотрим на историю штрафных санкций по Google, то мы увидим их и со стороны европейских стран, и еврокомиссии, и США. И они измерялись как минимум в сотнях миллионов долларов. Один из штрафов был вообще более 4,3 млрд долларов. И Google находил в себе силы их оплачивать. Но продолжает игнорировать законодательство РФ, в том числе и по уплате штрафов», — объяснил Артем Кирьянов. Депутат Госдумы подчеркнул, что такое отношение Google к России, в частности, связано со спецоперацией, которую РФ проводит на Украине. «Российское государство первоначально очень мягко относилось к Google и в порядке убеждения пыталось наладить диалог, обеспечить двустороннюю связь, сделать так, чтобы компания полноценно приземлилась в РФ. К сожалению, эти многочисленные попытки на протяжении ряда лет не нашли ответной реакции. А сегодня мы видим, что Россия перешла к штрафам с оборота, что измеряется не в таких огромных величинах, как со стороны Европы, хотя они и значительные, но реакция совершенно такая же. Такая ситуация на сегодняшний момент совершенно четко может быть связана с политической ангажированностью IТ-гиганта со стороны США и, наверное, в ближайшее время не поменяется. Они таким образом ведут свою политику и в том числе, во избежание признания своей вины. То есть отношение Google к соблюдению законодательства РФ будет по-прежнему абсолютно негативно», — добавил Кирьянов. В июле 2018 года IТ-гигант получил штраф от Еврокомиссии в сумме 4,34 млрд евро. В августе 2019 года 170 млн долларов. Как установила Федеральная торговая комиссия США, IТ-гигант использовал личные данные детей для получения прибыли с помощью таргетированной рекламы в YouTube. В июне 2021 года во Франции компания согласилась оплатить штраф в 220 млн евро, а в 2022 году 150 млн евро. Российские надзорные органы неоднократно предупреждали Google о нарушениях и ограничивались относительно небольшой суммой. Первый оборотный штраф размером 7,2 млрд рублей IТ-гигант получил только в декабре 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Google в случае нарушения законодательств, выполняет обязательства перед США и странами ЕС, выплачивая штрафы, однако в отношении РФ делает это выборочно либо не делает вообще. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. «Политика Google в отношении уплаты штрафов абсолютно соответствует общей политике двойных стандартов этого IТ-гиганта. Если мы посмотрим на историю штрафных санкций по Google, то мы увидим их и со стороны европейских стран, и еврокомиссии, и США. И они измерялись как минимум в сотнях миллионов долларов. Один из штрафов был вообще более 4,3 млрд долларов. И Google находил в себе силы их оплачивать. Но продолжает игнорировать законодательство РФ, в том числе и по уплате штрафов», — объяснил Артем Кирьянов. Депутат Госдумы подчеркнул, что такое отношение Google к России, в частности, связано со спецоперацией, которую РФ проводит на Украине. «Российское государство первоначально очень мягко относилось к Google и в порядке убеждения пыталось наладить диалог, обеспечить двустороннюю связь, сделать так, чтобы компания полноценно приземлилась в РФ. К сожалению, эти многочисленные попытки на протяжении ряда лет не нашли ответной реакции. А сегодня мы видим, что Россия перешла к штрафам с оборота, что измеряется не в таких огромных величинах, как со стороны Европы, хотя они и значительные, но реакция совершенно такая же. Такая ситуация на сегодняшний момент совершенно четко может быть связана с политической ангажированностью IТ-гиганта со стороны США и, наверное, в ближайшее время не поменяется. Они таким образом ведут свою политику и в том числе, во избежание признания своей вины. То есть отношение Google к соблюдению законодательства РФ будет по-прежнему абсолютно негативно», — добавил Кирьянов. В июле 2018 года IТ-гигант получил штраф от Еврокомиссии в сумме 4,34 млрд евро. В августе 2019 года 170 млн долларов. Как установила Федеральная торговая комиссия США, IТ-гигант использовал личные данные детей для получения прибыли с помощью таргетированной рекламы в YouTube. В июне 2021 года во Франции компания согласилась оплатить штраф в 220 млн евро, а в 2022 году 150 млн евро. Российские надзорные органы неоднократно предупреждали Google о нарушениях и ограничивались относительно небольшой суммой. Первый оборотный штраф размером 7,2 млрд рублей IТ-гигант получил только в декабре 2021 года.