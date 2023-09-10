В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин

Четыре человека, среди которых россиянин, погибли в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Греции. Об этом сообщает местная полиция, отмечая, что еще пострадали 23 человека.
«Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы… <…> Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин», — передает греческое агентство Skai Group информацию местной полиции. Отмечается, что на данный момент жизни пострадавшим ничего не угрожает, а причины столкновения выясняются. Авария произошла на трассе у города Килкис.
Четыре человека, среди которых россиянин, погибли в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Греции. Об этом сообщает местная полиция, отмечая, что еще пострадали 23 человека. «Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы… <…> Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин», — передает греческое агентство Skai Group информацию местной полиции. Отмечается, что на данный момент жизни пострадавшим ничего не угрожает, а причины столкновения выясняются. Авария произошла на трассе у города Килкис.