В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин

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В результате ДТП в Греции пострадали 23 человека, сообщили в местной полиции Фото:

Четыре человека, среди которых россиянин, погибли в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Греции. Об этом сообщает местная полиция, отмечая, что еще пострадали 23 человека.

«Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы… <…> Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин», — передает греческое агентство Skai Group информацию местной полиции. Отмечается, что на данный момент жизни пострадавшим ничего не угрожает, а причины столкновения выясняются. Авария произошла на трассе у города Килкис.

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Четыре человека, среди которых россиянин, погибли в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Греции. Об этом сообщает местная полиция, отмечая, что еще пострадали 23 человека. «Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы… <…> Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин», — передает греческое агентство Skai Group информацию местной полиции. Отмечается, что на данный момент жизни пострадавшим ничего не угрожает, а причины столкновения выясняются. Авария произошла на трассе у города Килкис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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