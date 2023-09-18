В Канаде развеяли главный миф о Путине

CD: разговоры о планах Путина захватить страны НАТО беспочвенны

18 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина нет планов по захвату стран НАТО, пишет Canadian Dimension Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У президента России Владимира Путина никогда не было намерений захватить территорию стран НАТО, как об этом говорят на Западе. Об этом пишет канадский журнал Canadian Dimension. «Ни Путин, ни какой-либо другой представитель российского правительства никогда не выражали намерения завоевать территорию страны НАТО», — говорится в материале журнала. Там добавили, что данный сценарий был бы неверной тактикой, учитывая обязательства альянса по обороне и наличие у него значительного ядерного арсенала. Понимание этого факта присутствует у российского лидера и других высокопоставленных чиновников РФ. Единственной реальной причиной мотивации у российского правительства для борьбы со странами НАТО, особенно Румынии и Польши, может быть их роль в транзите и ремонте западного оружия, которое массово поставляется на Украину. Это оружие применяется не только для уничтожения российских солдат на украинской территории, но также все чаще используется для поражения целей внутри России, заключил автор материала. Ранее на Западе выдвинули теорию, что Украина является первой «костяшкой» в предполагаемом плане Путина по якобы восстановлению Российской империи. Если Украина падет, то это может привести к падению других европейских стран. Однако бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что «планы» России захватить Европу не имеют оснований, подобно страхам высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У президента России Владимира Путина никогда не было намерений захватить территорию стран НАТО, как об этом говорят на Западе. Об этом пишет канадский журнал Canadian Dimension. «Ни Путин, ни какой-либо другой представитель российского правительства никогда не выражали намерения завоевать территорию страны НАТО», — говорится в материале журнала. Там добавили, что данный сценарий был бы неверной тактикой, учитывая обязательства альянса по обороне и наличие у него значительного ядерного арсенала. Понимание этого факта присутствует у российского лидера и других высокопоставленных чиновников РФ. Единственной реальной причиной мотивации у российского правительства для борьбы со странами НАТО, особенно Румынии и Польши, может быть их роль в транзите и ремонте западного оружия, которое массово поставляется на Украину. Это оружие применяется не только для уничтожения российских солдат на украинской территории, но также все чаще используется для поражения целей внутри России, заключил автор материала. Ранее на Западе выдвинули теорию, что Украина является первой «костяшкой» в предполагаемом плане Путина по якобы восстановлению Российской империи. Если Украина падет, то это может привести к падению других европейских стран. Однако бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что «планы» России захватить Европу не имеют оснований, подобно страхам высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны.