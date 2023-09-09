В США разрушили миф о планах России

Полковник Макгрегор сравнил «планы» РФ по захвату Европы с угрозой Вьетконга

10 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

«Планы» России захватить Европу Макгрегор назвал ерундой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Планы» России захватить Европу беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в Соединенных Штатах Америки (США) во время Вьетнамской войны. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Когда я был молодым и поступил в военную академию „Вест-Пойнт“, США все еще воевали во Вьетнаме. Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — отметил Макгрегор в своем блоге на YouTube. Макгрегор назвал эти слова ерундой, однако добавил, что-то же самое теперь власти США говорят про то, что Россия якобы планирует захватить всю Европу. Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину, якобы потому что там продолжают жить православные христиане. В резерве России находится более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. РФ располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, убежден эксперт.

«Планы» России захватить Европу беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в Соединенных Штатах Америки (США) во время Вьетнамской войны. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Когда я был молодым и поступил в военную академию „Вест-Пойнт“, США все еще воевали во Вьетнаме. Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — отметил Макгрегор в своем блоге на YouTube. Макгрегор назвал эти слова ерундой, однако добавил, что-то же самое теперь власти США говорят про то, что Россия якобы планирует захватить всю Европу. Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину, якобы потому что там продолжают жить православные христиане. В резерве России находится более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. РФ располагает всем необходимым, чтобы уничтожить Украину, убежден эксперт.