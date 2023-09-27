На Украине назначили новое «лицо ВСУ»

В правительстве Украины назначили трех заместителей министра обороны. Информировать украинцев с помощью ежедневных сводок теперь будет Наталья Калмыкова вместо уволенной Анны Маляр. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителями министра обороны Украины и Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», — написал Тарас Мельничук в своем
Ранее украинский новостной сайт nv.ua сообщил, что Джигир будет курировать финансовые вопросы в министерстве обороны Украины, а Наталья Калмыкова будет выполнять обязанности экс-замминистра обороны Анны Маляр. Последняя регулярно выступала на украинском телевидении со сводками, которые информировали о ходе боевых действий.
Ранее кабинет министров Украины уволил всех заместителей экс-министра обороны страны Резникова. Среди уволенных оказались Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и другие.
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