На Украине назначили новое «лицо ВСУ»

Министр обороны Украины выбрал себе трех заместителей
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В правительстве Украины назначили трех новых замминистров обороны Фото:

В правительстве Украины назначили трех заместителей министра обороны. Информировать украинцев с помощью ежедневных сводок теперь будет Наталья Калмыкова вместо уволенной Анны Маляр. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителями министра обороны Украины и Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале.

Ранее украинский новостной сайт nv.ua сообщил, что Джигир будет курировать финансовые вопросы в министерстве обороны Украины, а Наталья Калмыкова будет выполнять обязанности экс-замминистра обороны Анны Маляр. Последняя регулярно выступала на украинском телевидении со сводками, которые информировали о ходе боевых действий.

Ранее кабинет министров Украины уволил всех заместителей экс-министра обороны страны Резникова. Среди уволенных оказались Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и другие.

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В правительстве Украины назначили трех заместителей министра обороны. Информировать украинцев с помощью ежедневных сводок теперь будет Наталья Калмыкова вместо уволенной Анны Маляр. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителями министра обороны Украины и Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Ранее украинский новостной сайт nv.ua сообщил, что Джигир будет курировать финансовые вопросы в министерстве обороны Украины, а Наталья Калмыкова будет выполнять обязанности экс-замминистра обороны Анны Маляр. Последняя регулярно выступала на украинском телевидении со сводками, которые информировали о ходе боевых действий. Ранее кабинет министров Украины уволил всех заместителей экс-министра обороны страны Резникова. Среди уволенных оказались Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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