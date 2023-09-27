На Украине назначили новое «лицо ВСУ» Министр обороны Украины выбрал себе трех заместителей 27 сентября 2023 в 22:45 Размер текста - 17 + В правительстве Украины назначили трех новых замминистров обороны Фото: Официальный сайт президента Украины В правительстве Украины назначили трех заместителей министра обороны. Информировать украинцев с помощью ежедневных сводок теперь будет Наталья Калмыкова вместо уволенной Анны Маляр. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителями министра обороны Украины и Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале . Ранее украинский новостной сайт nv.ua сообщил, что Джигир будет курировать финансовые вопросы в министерстве обороны Украины, а Наталья Калмыкова будет выполнять обязанности экс-замминистра обороны Анны Маляр. Последняя регулярно выступала на украинском телевидении со сводками, которые информировали о ходе боевых действий. Ранее кабинет министров Украины уволил всех заместителей экс-министра обороны страны Резникова. Среди уволенных оказались Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и другие. В правительстве Украины назначили трех заместителей министра обороны. Информировать украинцев с помощью ежедневных сводок теперь будет Наталья Калмыкова вместо уволенной Анны Маляр. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Кабинет министров Украины назначил Джигира Юрия Анатольевича, Калмыкову Наталью Фернандовну заместителями министра обороны Украины и Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Ранее украинский новостной сайт nv.ua сообщил, что Джигир будет курировать финансовые вопросы в министерстве обороны Украины, а Наталья Калмыкова будет выполнять обязанности экс-замминистра обороны Анны Маляр. Последняя регулярно выступала на украинском телевидении со сводками, которые информировали о ходе боевых действий. Ранее кабинет министров Украины уволил всех заместителей экс-министра обороны страны Резникова. Среди уволенных оказались Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям