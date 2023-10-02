В Нидерландах пожаловались на переизбыток украинских беженцев

03 октября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Приют для украинских беженцев в Утрехте переполнен Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти города Утрехт (Нидерланды) рассказали об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва жителей Украины. Об этом сообщила мэр города Шарон Дейксма. «Утрехтский приют для украинцев переполнен. В Нидерландах заняты 99% приютов. Если дополнительные пункты приема не будут созданы, существует риск закрытия Утрехтского кризисного приюта для новых беженцев», — приводит слова Дейксмы издание NRC Handelsblad . В издании подчеркнули, что в последнее время в центр для беженцев обращаются в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии, и студенты из Украины. Кризисный центр, рассчитанный на 100 человек, занимают вдвое больше людей. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал проблемы украинцам, уехавшим за границу. Он не исключил, что в отношении уехавших будут возбуждены уголовные дела.

Власти города Утрехт (Нидерланды) рассказали об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва жителей Украины. Об этом сообщила мэр города Шарон Дейксма. «Утрехтский приют для украинцев переполнен. В Нидерландах заняты 99% приютов. Если дополнительные пункты приема не будут созданы, существует риск закрытия Утрехтского кризисного приюта для новых беженцев», — приводит слова Дейксмы издание NRC Handelsblad. В издании подчеркнули, что в последнее время в центр для беженцев обращаются в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии, и студенты из Украины. Кризисный центр, рассчитанный на 100 человек, занимают вдвое больше людей. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал проблемы украинцам, уехавшим за границу. Он не исключил, что в отношении уехавших будут возбуждены уголовные дела.