08 октября 2023

ВМС Израиля взяли в плен заместителя командующего ХАМАС

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Подразделение ВМС Израиля взяло под стражу заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Подразделение военно-морских сил Израиля (ВМС) «Шайетет-13» взяло под стражу в секторе Газа заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС Мухаммада Абу Гали. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Подозреваемый содержится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями сил обороны», — передают слова ЦАХАЛе журналисты Times of Israel. Подробностей о том, как схватили командующего не сообщают.

Ранее боевики ХАМАС с оружием вторглись в приграничные районы Израиля из сектора Газа. При этом они произвели массированные ракетные атаки. Очевидцы отмечали, что в населенных пунктах проводились уличные бои. После этого военно-политический кабинет Израиля поддержал официальное объявление войны, передает «Национальная служба новостей».

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Подразделение военно-морских сил Израиля (ВМС) «Шайетет-13» взяло под стражу в секторе Газа заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС Мухаммада Абу Гали. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Подозреваемый содержится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями сил обороны», — передают слова ЦАХАЛе журналисты Times of Israel. Подробностей о том, как схватили командующего не сообщают. Ранее боевики ХАМАС с оружием вторглись в приграничные районы Израиля из сектора Газа. При этом они произвели массированные ракетные атаки. Очевидцы отмечали, что в населенных пунктах проводились уличные бои. После этого военно-политический кабинет Израиля поддержал официальное объявление войны, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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