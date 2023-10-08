ВМС Израиля взяли в плен заместителя командующего ХАМАС

Подразделение военно-морских сил Израиля (ВМС) «Шайетет-13» взяло под стражу в секторе Газа заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС Мухаммада Абу Гали. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Подозреваемый содержится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями сил обороны», — передают слова ЦАХАЛе журналисты Times of Israel. Подробностей о том, как схватили командующего не сообщают.
Ранее боевики ХАМАС с оружием вторглись в приграничные районы Израиля из сектора Газа. При этом они произвели массированные ракетные атаки. Очевидцы отмечали, что в населенных пунктах проводились уличные бои. После этого военно-политический кабинет Израиля поддержал официальное объявление войны, передает «Национальная служба новостей».
Подразделение военно-морских сил Израиля (ВМС) «Шайетет-13» взяло под стражу в секторе Газа заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС Мухаммада Абу Гали. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Подозреваемый содержится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями сил обороны», — передают слова ЦАХАЛе журналисты Times of Israel. Подробностей о том, как схватили командующего не сообщают. Ранее боевики ХАМАС с оружием вторглись в приграничные районы Израиля из сектора Газа. При этом они произвели массированные ракетные атаки. Очевидцы отмечали, что в населенных пунктах проводились уличные бои. После этого военно-политический кабинет Израиля поддержал официальное объявление войны, передает «Национальная служба новостей».