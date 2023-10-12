Великобритания отправит военные корабли к Израилю

12 октября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Великобритания отправить два судна RFA Argus и RFA Lyme Bay (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Великобритания отправит свои корабли в Восточное Средиземноморье, которые будут наблюдать за обстановкой в Израиле. Об этом сообщает английская газета The Times. «Великобритания направит два корабля Королевского флота в Восточное Средиземноморье и начнет разведывательные полеты над Израилем, чтобы успокоить своего союзника», — говорится в публикации . Отмечается, что около Израиля будут находиться английские корабли RFA Argus и RFA Lyme Bay. По данным газеты, в Израиле и секторе Газе находятся около 60 000 граждан Великобритании. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Война в Израиле идет шестой день. Палестинские боевики наносят урон не только по военным целям, но и по аэропортам и другим гражданским объектам. Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран отмечала, что война в Израиле может распространиться на Францию из-за массовых акций в европейской стране. При этом в конфликт в Израиле может вмешаться и Ливан. Во время конфликта Израиль объявил, что проведет наземную операцию в секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявлял, что движение ХАМАС будет «стерто с лица земли», пишет «Национальная служба новостей».

Великобритания отправит свои корабли в Восточное Средиземноморье, которые будут наблюдать за обстановкой в Израиле. Об этом сообщает английская газета The Times. «Великобритания направит два корабля Королевского флота в Восточное Средиземноморье и начнет разведывательные полеты над Израилем, чтобы успокоить своего союзника», — говорится в публикации. Отмечается, что около Израиля будут находиться английские корабли RFA Argus и RFA Lyme Bay. По данным газеты, в Израиле и секторе Газе находятся около 60 000 граждан Великобритании. Война в Израиле идет шестой день. Палестинские боевики наносят урон не только по военным целям, но и по аэропортам и другим гражданским объектам. Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран отмечала, что война в Израиле может распространиться на Францию из-за массовых акций в европейской стране. При этом в конфликт в Израиле может вмешаться и Ливан. Во время конфликта Израиль объявил, что проведет наземную операцию в секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявлял, что движение ХАМАС будет «стерто с лица земли», пишет «Национальная служба новостей».