Великобритания отправит военные корабли к Израилю

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Великобритания отправить два судна RFA Argus и RFA Lyme Bay (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Великобритания отправит свои корабли в Восточное Средиземноморье, которые будут наблюдать за обстановкой в Израиле. Об этом сообщает английская газета The Times.

«Великобритания направит два корабля Королевского флота в Восточное Средиземноморье и начнет разведывательные полеты над Израилем, чтобы успокоить своего союзника», — говорится в публикации. Отмечается, что около Израиля будут находиться английские корабли RFA Argus и RFA Lyme Bay. По данным газеты, в Израиле и секторе Газе находятся около 60 000 граждан Великобритании.

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Война в Израиле идет шестой день. Палестинские боевики наносят урон не только по военным целям, но и по аэропортам и другим гражданским объектам. Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран отмечала, что война в Израиле может распространиться на Францию из-за массовых акций в европейской стране. При этом в конфликт в Израиле может вмешаться и Ливан.

Во время конфликта Израиль объявил, что проведет наземную операцию в секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявлял, что движение ХАМАС будет «стерто с лица земли», пишет «Национальная служба новостей».

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Великобритания отправит свои корабли в Восточное Средиземноморье, которые будут наблюдать за обстановкой в Израиле. Об этом сообщает английская газета The Times. «Великобритания направит два корабля Королевского флота в Восточное Средиземноморье и начнет разведывательные полеты над Израилем, чтобы успокоить своего союзника», — говорится в публикации. Отмечается, что около Израиля будут находиться английские корабли RFA Argus и RFA Lyme Bay. По данным газеты, в Израиле и секторе Газе находятся около 60 000 граждан Великобритании. Война в Израиле идет шестой день. Палестинские боевики наносят урон не только по военным целям, но и по аэропортам и другим гражданским объектам. Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран отмечала, что война в Израиле может распространиться на Францию из-за массовых акций в европейской стране. При этом в конфликт в Израиле может вмешаться и Ливан. Во время конфликта Израиль объявил, что проведет наземную операцию в секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявлял, что движение ХАМАС будет «стерто с лица земли», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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