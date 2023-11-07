В МИД РФ обеспокоились после предложения Израиля сбросить ядерное оружие на Газу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
МИД РФ отреагировал на заявление представителей Израиля о сбросе ядерного оружия на город Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В МИД РФ задались вопросами после заявления Израиля о сбросе ядерной бомбы на Газу. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В МИД РФ задались вопросами после заявления Израиля о сбросе ядерной бомбы на Газу. Об этом сообщили в российском ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...