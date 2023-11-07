В МИД РФ обеспокоились после предложения Израиля сбросить ядерное оружие на Газу

МИД РФ отреагировал на заявление представителей Израиля о сбросе ядерного оружия на город Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В МИД РФ задались вопросами после заявления Израиля о сбросе ядерной бомбы на Газу. Об этом сообщили в российском ведомстве.
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